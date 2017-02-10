150-летнее свадебное платье потеряли в химчистке в Шотландии

29-летняя Тесс Ньюэлл вышла замуж в июне, в сентябре отправила платье в чистку, а в октябре химчистка закрылась.

«Когда я обручилась, моя бабушка сказала мне: у меня есть платье, которое принадлежит семье с 1870 года, оно на чердаке, я хочу, чтобы ты его надела», — рассказывает женщина.

«Я всегда любила старинные вещи, и для меня было огромной честью надеть его в день свадьбы. Это было потрясающе, когда я открыла коробку, оно было завернуто в папиросную бумагу. Оно немного пожелтело, и я отдала его в чистку», — говорит Ньюэлл.

Она попросила отца снова отнести платье в химчистку в сентябре после свадьбы.

«Ему сказали, что это займет от восьми до 10 недель, и моя мама подумала, что это слишком много, но мы согласились», — рассказывает женщина.