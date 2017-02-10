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23:41 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

150-летнее свадебное платье потеряли в химчистке в Шотландии

Жительница Шотландии лишилась 150-летнего свадебного платья своей пра-прабабушки, после того как химчистка, куда его отправили, разорилась.

29-летняя Тесс Ньюэлл вышла замуж в июне, в сентябре отправила платье в чистку, а в октябре химчистка закрылась.

«Когда я обручилась, моя бабушка сказала мне: у меня есть платье, которое принадлежит семье с 1870 года, оно на чердаке, я хочу, чтобы ты его надела», — рассказывает женщина.

«Я всегда любила старинные вещи, и для меня было огромной честью надеть его в день свадьбы. Это было потрясающе, когда я открыла коробку, оно было завернуто в папиросную бумагу. Оно немного пожелтело, и я отдала его в чистку», — говорит Ньюэлл.

Она попросила отца снова отнести платье в химчистку в сентябре после свадьбы.

«Ему сказали, что это займет от восьми до 10 недель, и моя мама подумала, что это слишком много, но мы согласились», — рассказывает женщина.

«Он звонил и проверял, готово ли оно, и они говорили нет, и в итоге он пошел в химчистку два дня назад, и к своему ужасу увидел табличку, где говорилось, что она обанкротилась», — сказала шотландка.

«Когда мама позвонила и сказала мне, мы проплакали много времени. Для нашей семьи это так печально, и мы надеемся, что кто-нибудь знает, где оно, и сможет вернуть его нам», — добавила она.

Девушка также съездила по адресу, где был зарегистрирован владелец химчистки, однако оказалось, что дом также был изъят.

Теперь пострадавшая семья собирается обращаться в полицию.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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