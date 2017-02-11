В Воронеже назвали имя победителя городского конкурса «Учитель года — 2017»

Более 2 тысяч работников сферы образования — педагоги и руководители школ, детских садов, учреждений дополнительного образования — собрались 8 февраля во Дворце творчества детей и молодежи для того, чтобы поздравить своих коллег — победителей различных профессиональных конкурсов.

Они были организованы и проводились городским управлением образования и молодежной политики с 14 ноября прошлого года в рамках фестиваля педагогического мастерства «От призвания к признанию».

Каждый год фестиваль совершенствуется — появляются новые конкурсы, увеличивается количество участников. Так, в 2013 был организован конкурс классных руководителей, в 2015 — заработало детское жюри, а также учрежден специальный приз за «Честь и достоинство в профессии».

«Для города этот фестиваль является традиционным. Он проходит более 10 лет и включает в себя уже 7 профессиональных конкурсов: “Молодой педагог”, “Педагог-психолог”, “Воспитатель года”, “Классный руководитель”, “Учитель года”, “Урок в музее” и добавленный в этом году конкурс, в котором принимают участие заместители руководителей образовательных учреждений», — рассказала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Перед началом торжественной церемонии в холле Дворца шумно — педагоги осматривают и обсуждают выставку картин, написанных руководителями городских образовательных учреждений.

Открыла торжественную церемонию чествования педагогов руководитель управления образования и молодёжной политики Любовь Кулакова. Она отметила, что в этом году фестиваль собрал 115 талантливых представителей профессии из 96 образовательных учреждений города-миллионника.

«К педагогам всегда предъявляются высокие требования. Сегодня на эту сцену поднимутся лучшие из лучших — мастера своего дела. Фестиваль в этом году стал настоящим вернисажем творчества и вдохновения», — подчеркнула Любовь Анатольевна.

Кроме того, Любовь Кулакова поблагодарила членов жюри за компетентность, которая задавала высокую планку оценки профессионализма и преданности профессии.

Финалистами муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года города Воронежа — 2017» стали: учитель русского языка и литературы лицея № 6 Лариса Антонова, учитель русского языка и литературы школы № 38 имени Болховитинова Татьяна Лапшина, учитель иностранного языка школы № 4 Виталина Подшибякина. А имя победителя назвала вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая. Им стала Лариса Антонова. Стоит отметить, что она же была удостоена и приза детского жюри, которое работало на протяжении всего конкурса.

«Как председатель жюри конкурса “Учитель года города Воронежа-2017” я хочу сказать, что все его участники провели замечательные открытые уроки для старшеклассников, и подтверждением тому были блестящие глаза учеников», — отметила Надежда Петровна.

В ходе фестиваля были подведены и итоги конкурса «Молодой педагог — 2017», в котором приняли участие 30 педагогов из 27 общеобразовательных организаций. Победителем был признан учитель изобразительного искусства гимназии «УВК№ 1» Константин Кобелев.

9 педагогов из 9 общеобразовательных организаций в этом году соревновались за звание «Лучшего классного руководителя». По решению жюри им стала учитель английского языка общеобразовательной школы № 51 Анна Коробова.

В этом году на базе центра развития ребенка-детского сада № 161 был проведен конкурс «Педагог-психолог-2017». Для участия было зарегистрировано 9 педагогов. Лауреатом стала педагог-психолог детского сада № 105 Людмила Дерябина.

Впервые в это году был проведен конкурс «Заместитель руководителя образовательного учреждения — 2017». Лучшей здесь была признана заместитель заведующей по учебно-методической работе детского сада № 29 Лариса Гончарова.

По итогам конкурса «Воспитатель года — 2017» финалистами стали: воспитатель детского сада № 174 Мария Чернова, воспитатель детского сада № 78 Оксана Манина, воспитатель детского сада № 137 Елена Ряшенцева. Победителем признана Мария Чернова. А всего в конкурсе приняли участие 30 педагогов из 27 дошкольных образовательных организаций.

По итогам проведения восьмого фестиваля «От призвания к признанию» специального приза «За честь и достоинство в профессии» была удостоена директор некоммерческого фонда развития и поддержки МБОУ гимназия им. акад. Н. Г. Басова при ВГУ Светлана Смирнова.

Свои творческие подарки в этот день педагогам преподнесли самодеятельные коллективы Дворца творчества детей и молодежи, артисты театра оперы и балета, ансамбль Губернского педагогического колледжа, хор концертного зала и многие другие.