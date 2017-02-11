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12:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси впервые применили стволовые клеткидля лечения детей с ДЦП

В нашей стране впервые для лечения детей с детским церебральным параличом применили стволовые клетки. Результат превзошел ожидания.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

У восьми детей, пролеченных по новой методике, улучшились походка и речь. Разработка метода по применению стволовых клеток для лечения детей с ДЦП завершена. И уже можно говорить о достижениях. О них нам рассказал главный врач Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями Александр Яковлев.

— Проблема детского церебрального паралича, возможно, не столько медицинская, сколько социальная и экономическая, — рассуждает Александр Николаевич. — Процентов на 90 детская инвалидность — это инвалидность вследствие заболеваний нервной системы. В основном ДЦП спастической формы. Ребенок выпадает из социальной обоймы, а вместе с ним мама, папа, бабушка, дедушка, потому что все бросаются на помощь. В лечении этой патологии задействованы специалисты разных направлений: невролог, логопед, психолог, психиатр, реабилитолог и другие.

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Заболевание ДЦП впервые описали лет триста назад, но до сих пор эта патология — загадка для медиков во всем мире. Нет четкого понимания, когда она возникает и по какой причине. Состояние здоровья родителей, их образ жизни, вредные привычки, материальное положение — в этом не может таиться источник детского церебрального паралича. Что-то действует с двадцать второй недели беременности и в первую неделю после родов, — рассказывает Александр Яковлев. — Но что? Гипоксия, травма, родовспоможение — выдвигались разные версии. Сейчас модно говорить о некой генетической платформе, на которой при стечении определенных обстоятельств реализуется болезнь.

В мировой практике методику лечения детей с ДЦП стволовыми клетками уже используют россияне, канадцы и китайцы.

Более полутора тысяч методик задействовано в работе с детьми, страдающими ДЦП. Среди них даже лечение с помощью музыки, животных, труда. Специалисты пробуют разные подходы, чтобы решать эту комплексную проблему. Одна из последних технологий — клеточная.

Стволовая клетка — прообраз всех остальных клеток. Она уникальна, поэтому и интересна науке. Из нее можно выстроить любую другую: нервную, например, или клетку печени.

Представители кафедры детской неврологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии под руководством директора Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями разработали и осуществили научную программу по использованию стволовых клеток для лечения детей с ДЦП. Когда работа началась, в мире было только четыре исследования на эту тему. Сегодня стволовые клетки для терапии детского церебрального паралича применяют в Китае, Канаде, России и других странах.

— Государство выделило средства, — поясняет Александр Яковлев. — Мы пролечили девятерых деток от четырех до двенадцати лет со спастической и атактической формами ДЦП.

По статистике, в мире двое из тысячи родившихся детей страдают ДЦП.

В качестве доноров выступили мамы пациентов, чтобы максимально исключить иммунный конфликт. Сначала донорские клетки забирали в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Затем выращивали стволовые клетки и трансплантировали участникам испытания нового метода. Реабилитация проходила в Минском городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями.

— Мы понимаем, в данном случае поражен мозг, — объясняет Александр Яковлев. — Предполагаем, что, когда вводим мезенхимальные стволовые клетки в организм ребенка, больного детским церебральным параличом, они попадают туда, где есть слабое звено. Сами находят проблему в организме. Далее они преобразуются в нейроны — клетки нервной системы. Пациент не выздоравливает от стволовых клеток. Но за счет вновь созданных нейронов мы компенсируем функцию пораженных. А чтобы нейроны связались между собой и работали так, как надо, проводится огромная работа по реабилитации. Реабилитация сегодня — не массажный салон. В мире это давно высокотехнологичная и высокозатратная отрасль здравоохранения, которая быстро развивается. Стволовые клетки мы вводили в два этапа. Результаты нашей работы по новому методу превзошли ожидания. Для их оценки мы использовали компьютерный видеоанализ походки. Движения детей улучшились. А также когнитивные способности, речь, эмоциональный статус. Мы рассчитываем на то, что нейроны и дальше будут развиваться в организме. Но это постепенный процесс, который сопровождается длительной реабилитацией. В дальнейшем метод может дополняться и пересматриваться. Это нормально.

Работа по научной программе завершена. Теперь предстоит внедрение этого метода в практику.

drug-olya@yandex.ru.

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