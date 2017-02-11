Еще около 200 дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Около 200 гринд выбросились минувшей ночью на берег Новой Зеландии. Об этом сообщил Новозеландскому радио представитель национального природоохранного ведомства Эндрю Лэмэсон.

По его словам, животные выбросились на берег мыса Фаруэлл примерно в 11 км от того места, где днем ранее на берег выбросились свыше 400 гринд.

В пятницу около 300 животных погибли, люди смогли вывести на глубину примерно 50 гринд, еще около 50 оставались на мелководье у берега прошлым вечером. Существовала надежда, что во время ночного прилива вода поднимется до нужного уровня, чтобы позволить гриндам уйти в океан, но этого не произошло. В результате несколько десятков особей, который в пятницу ушли на глубину, вновь выбросились на берег.

На мысе Фаруэлл в настоящее время работают сотни добровольцев, которые пытаются укрыть животных кусками ткани и поливают их водой.