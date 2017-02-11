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10:01 (мск), источник: ТАСС

Еще около 200 дельфинов-гринд выбросились на берег в Новой Зеландии

Инцидент произошел примерно в 11 км от места, где за день до этого на берегу обнаружили более 400 гринд.

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СИДНЕЙ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Около 200 гринд выбросились минувшей ночью на берег Новой Зеландии. Об этом сообщил Новозеландскому радио представитель национального природоохранного ведомства Эндрю Лэмэсон.

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По его словам, животные выбросились на берег мыса Фаруэлл примерно в 11 км от того места, где днем ранее на берег выбросились свыше 400 гринд.

В пятницу около 300 животных погибли, люди смогли вывести на глубину примерно 50 гринд, еще около 50 оставались на мелководье у берега прошлым вечером. Существовала надежда, что во время ночного прилива вода поднимется до нужного уровня, чтобы позволить гриндам уйти в океан, но этого не произошло. В результате несколько десятков особей, который в пятницу ушли на глубину, вновь выбросились на берег.

На мысе Фаруэлл в настоящее время работают сотни добровольцев, которые пытаются укрыть животных кусками ткани и поливают их водой.

Ситуация осложняется тем, что гибель животных привлекла акул, из-за чего работы на месте происшествия стали небезопасными.

Длина гринд составляет от четырех до восьми метров, они весят около 800 кг.

Комментарии
1
GeeL
Какого хрена они делают?
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