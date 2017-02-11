Митингу — быть: АПК утвердила акцию протеста противников «ЭРА-ГЛОНАСС» 19 февраля
Акция протеста пройдет на Привокзальной площади железнодорожного вокзала во Владивостоке.
Акция протеста пройдет на Привокзальной площади железнодорожного вокзала во Владивостоке.
Владивосток, 11 февраля, PrimaMedia.
Департамент внутренней политики Приморского края одобрил проведение митинга противников «ЭРА-ГЛОНАСС» 19 февраля 2017 года. Митинг состоится на Привокзальной площади железнодорожного вокзала, где митингующие смогут публично высказать свою позицию по отношению к новому закону, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Желание принять участие в митинге высказали уже более 2 тысяч человек, сообщает ИА PrimaMedia.
Напомним, что ранее противники «ЭРА-ГЛОНАСС» уже проводили собрание, на котором и было принято решение провести во Владивостоке митинг. Противники нового закона «ЭРА-ГЛОНАСС» считают, что порядок выдачи ПТС новым транспортным средствам, ввезенным на территорию России по новым правилам несправедлив по отношению к иномаркам, и кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» должна устанавливаться в добровольном порядке, а не в принудительном. Эти тезисы и стали темой и целью запланированного митинга.
Инициатором митинга выступил депутат Думы Владивостока Андрей Галицких. Таким образом, митинг — это средство решить вопрос с «ЭРОЙ-ГЛОНАСС» с помощью «демократии улиц», считает организатор.