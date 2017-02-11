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10:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Митингу — быть: АПК утвердила акцию протеста противников «ЭРА-ГЛОНАСС» 19 февраля

Акция протеста пройдет на Привокзальной площади железнодорожного вокзала во Владивостоке.

Владивосток, 11 февраля, PrimaMedia.

Департамент внутренней политики Приморского края одобрил проведение митинга противников «ЭРА-ГЛОНАСС» 19 февраля 2017 года. Митинг состоится на Привокзальной площади железнодорожного вокзала, где митингующие смогут публично высказать свою позицию по отношению к новому закону, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Желание принять участие в митинге высказали уже более 2 тысяч человек, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что ранее противники «ЭРА-ГЛОНАСС» уже проводили собрание, на котором и было принято решение провести во Владивостоке митинг. Противники нового закона «ЭРА-ГЛОНАСС» считают, что порядок выдачи ПТС новым транспортным средствам, ввезенным на территорию России по новым правилам несправедлив по отношению к иномаркам, и кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» должна устанавливаться в добровольном порядке, а не в принудительном. Эти тезисы и стали темой и целью запланированного митинга.

Инициатором митинга выступил депутат Думы Владивостока Андрей Галицких. Таким образом, митинг — это средство решить вопрос с «ЭРОЙ-ГЛОНАСС» с помощью «демократии улиц», считает организатор.

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