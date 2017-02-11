В Лондоне откроется крупная выставка о русском революционном искусстве
ЛОНДОН, 11 фев — РИА Новости, Мария Табак. Большая выставка о русском революционном искусстве откроется в субботу в лондонской Королевской академии художеств.
ЛОНДОН, 11 фев — РИА Новости, Мария Табак. Большая выставка о русском революционном искусстве откроется в субботу в лондонской Королевской академии художеств.
«В ознаменование столетия русской революции мы подготовили выставку “Революция: русское искусство с 1917 по 1932 годы”. Экспозиция охватывает важнейший период в истории не только России, но и русского искусства: с 1917 года, когда произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция, и по 1932-й, когда Сталин начал жестоко подавлять авангард», — рассказала РИА Новости на
На выставке представлены более 200 экспонатов, в том числе из московской Третьяковской галереи, петербургского Русского музея и частных коллекций.
«Многие из работ никогда не выставлялись в Великобритании», — рассказала куратор.
«Тогда были представлены самые разные направления искусства за последние 15 лет. Мы решили последовать этому примеру, впервые показав в Великобритании такой широкий круг произведений, демонстрирующих, насколько разнообразным, контрастным и уникальным было послереволюционное искусство», — отметила куратор.
Выставка разбита на тематические секции. «Приветствуя вождя» рассказывает о том, как образы Владимира Ленина и Иосифа Сталина трансформируются в искусстве. Здесь можно видеть знаменитый портрет вождя кисти Исаака Бродского «Ленин и демонстрация», модель «Пламени революции» Веры Мухиной, картину «Восстание» Клемента Редько, «У гроба Ленина» Кузьмы
«Человек и машина» повествует о героях пролетариата, сила и приверженность которых поставленным партией задачам, активно прославлялись в послереволюционном искусстве, а также о всесильных машинах, помогавших людям в реализации этих задач. Среди прочих работ здесь можно увидеть постер Александра Дейнеки «Механизируем Донбасс».
В секции «Светлое будущее» рассказывается об авангардистах, многие из которых вначале видели в революции возможность для художественного бунта и поиска новых изобразительных средств, а затем стали официальными художниками, одобренными Наркомпросом и лично Анатолием Луначарским. Отдельный зал посвящен творчеству Казимира Малевича.
Серия постеров Владимира Маяковского «Мы окружены врагами» особенно впечатляюще выглядит на лондонской выставке, поскольку рассказывает об «английских буржуях», наживающихся на нищих рабочих, которые рано или поздно обязательно устроят революцию.
Отдельный зал посвящен еще одному художнику —
В секции «Судьба крестьян», повествующей о положении сельских жителей, измученных коллективизацией, Гражданской войной, голодом и «пятилетками», собраны, наверное, самые пронзительные работы выставки, в том числе «Старуха-молочница» Бориса Григорьева.
В секции «Вечная Россия» собраны «ностальгические» произведения, авторы которых либо, тоскуя, вспоминают о дореволюционной России, либо видят в современной им России черты той, прежней, отчасти воображаемой страны. Центральная картина в этом зале — знаменитые «Философы» Михаила Нестерова, на ней изображены «русский Леонардо» Павел Флоренский и теолог Сергий Булгаков.
Отдельный зал выставки отведен под модель летательного аппарата, созданную по чертежам Владимира Татлина. Сам художник, убежденный в том, что искусство может и должно иметь прикладное значение, называл аппарат «Летатлиным».
«Новый город, новое общество» — эта секция рассказывает, главным образом, о периоде НЭПа, появлении новых «буржуа», о ресторанах и рекламах того времени.
Заключительная часть экспозиции носит название «Сталинская утопия» и повествует о грандиозных проектах Сталина и мрачной реальности его времени. В числе экспонатов — трехминутная видеосъемка масштабного спортивного парада в Москве, принадлежащая британской рабочей театральной компании Unity Films, известной социалистическими пропагандистскими фильмами.
В конце выставки посетителям предлагается зайти в павильон памяти жертв сталинского режима: там в небольшом темном помещении на экране сменяют друг друга фотографии расстрелянных, сосланных, замученных, искалеченных людей. Среди них есть и фотография Пунина, умершего в лагере.
Выставка «Революция. Русское искусство 1917 — 1932» пройдет с 11 февраля по 17 апреля.