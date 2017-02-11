В Челябинске 11 февраля занятия в школах отменены
Дома остаются ученики с 1 по 7 классы двух смен.
Дома остаются ученики с 1 по 7 классы двух смен.
Морозы стали причиной отмены занятий в школах Челябинска, 11 февраля дома остаются ученики с 1 по 7 классы обеих смен, сообщение об этом размещено в официальном сообществе городской службы спасения в социальной сети.
Отметим, что сегодня днём температура воздуха днём составит -21 градус, ночью -33.
Напомним, сотрудники МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали воздержаться от дальних поездок.