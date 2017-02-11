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10:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске 11 февраля занятия в школах отменены

Дома остаются ученики с 1 по 7 классы двух смен.

Морозы стали причиной отмены занятий в школах Челябинска, 11 февраля дома остаются ученики с 1 по 7 классы обеих смен, сообщение об этом размещено в официальном сообществе городской службы спасения в социальной сети.

Отметим, что сегодня днём температура воздуха днём составит -21 градус, ночью -33.

Напомним, сотрудники МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали воздержаться от дальних поездок.

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