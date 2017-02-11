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10:04 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокских детей из детского сада забирают по «семейному паролю»

Молодежный ресурсный центр и полиция Владивостока обучают маленьких горожан правилам безопасности.

В приморской столице стартовала Всероссийская акция МВД «Твоя пятерка безопасности», в ходе которой Молодежный ресурсный центр и полиция Владивостока обучают маленьких горожан правилам безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Первый совместный урок МРЦ и правоохранительных органов состоялся 9 февраля в школе № 28.

Ученики 28-й школы с первого по четвертый классы с радостью встретили гостей — капитана полиции Валерию Любас и главного специалиста по социальной работе с молодежью МРЦ Павла Докучаева. Приглашенные гости в игровой форме рассказали, как правильно переходить дорогу, о правилах дорожной безопасности, соблюдение которых позволит им сохранить жизнь и здоровье.

Кроме того, школьникам рассказали о том, как общаться с незнакомцами. Сотрудники полиции и МРЦ разыграли со школьниками разные ситуации общения ребенка с незнакомым человеком, который, по легенде, пытается увезти школьника в неизвестную сторону.

«Мы учили ребят привлекать к себе внимание, если к ним пристает незнакомый человек, а именно — громко звать на помощь. В их юном возрасте они не знают, как вести себя в стрессовой ситуации: бывает, что замыкаются и стесняются кричать», — рассказала Валерия Любас.

«Я отметил для себя, что надо с родителями придумать так называемый “семейный пароль”. Его должны знать те, кто меня забирает из школы домой, если мама не успевает. Если незнакомый человек не сможет произнести “семейный пароль”, то я с ним не пойду», — рассказал ученик 1 класса школы № 28 Иван Бабакин.

Как отметили организаторы, занятия в рамках Всероссийской акции МВД России «Твоя пятерка безопасности» будут продолжены в школах Владивостока.

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