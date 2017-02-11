Пять Курильских островов получили имена

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с федеральным законом “О наименовании географических объектов” и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К. Н, генерал-лейтенанта Гнечко А. Р, государственного деятеля, дипломата Громыко А. А, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И. П. и капитана дальнего плавания Щетининой А. И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области…», — говорится в сообщении. Предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества. Как сообщил ТАСС его председатель Сергей Пономарев, из предложенных полутора десятков названий, имена присвоены первым пяти. Работа по присвоению названий будет продолжена. Забытые имена «Читая распоряжение правительства об имянаречении пяти островов, я испытываю чувство счастья, удовлетворенности и восстановленной справедливости. Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко — не помним. Имя великого сына русского и украинского народов, который скончался от облучения после посещения Хиросимы и Нагасаки, — малоизвестно», — сказал Пономарев.

Читайте также Японцам откроют доступ в ранее закрытые для них районы Южных Курил

Он уточнил, что остров Деревянко находится недалеко от острова Анучина, восточнее Страны восходящего солнца. «Это символично, что на севере Хоккайдо солнце встает с острова Деревянко», — заявил Пономарев. Присвоить острову имя Андрея Громыко — идея МИДа. Он является самым крупным из группы островов Таира, расположен в 2 км от мыса Кастрикум на острове Уруп. «Остров Щетининой — подарок нашим морякам. Анна Щетинина в 27 лет стала первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания. Она в предвоенные и военные годы много сделала для укрепления обороноспособности нашей родины. Ее учебник по судовождению до сих пор используется», — отметил Пономарев. По его словам, один из островов получил имя экс-губернатора Сахалинской области Игоря Фархутдинова, трагически погибшего в 2003 году. Еще один — имя Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, который возглавлял подготовку и проведение десантной операции советских войск на северные и средние Курильские острова в августе 1945 года. Проект «Российские острова» Проект по присвоению имен безымянным Курильским островам начинался в 2010 году. «Тогда мы предложили внести изменения в устав области и перечислить в нем все наиболее крупные острова, прилегающие к Сахалину и все Курильские острова, имеющие наименования. В декабре 2010 года это принципиальное изменение было внесено — впервые в российском законодательстве появился перечень Курильских островов, в который входит 77 островов», — пояснил Пономарев.