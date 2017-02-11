Морозы в Омске ослабеют к концу следующей недели

В Обь-Иртышском УГМС дали консультацию о погодных условиях с 11 по 17 февраля. Согласно прогнозу, морозы спадут в регионе только ближе к концу недели.

«В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы. В дальнейшем мороз ослабеет, температура воздуха будет постепенно повышаться 14—15 февраля ночью до −23…−28°, днем до −16…−21, 16 февраля ночью −20…−25°, днем −14…−19°», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

Она также отметила, что 17 февраля пройдет снег, усилится ветер, и дневная температура поднимется до -11°.