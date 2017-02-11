Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
10:46 (мск), источник: СуперОмск

Морозы в Омске ослабеют к концу следующей недели

К следующей пятнице, 17 февраля, дневная температура в Омске не превысит 11 градусов.

Источник: РИА "Новости"

В Обь-Иртышском УГМС дали консультацию о погодных условиях с 11 по 17 февраля. Согласно прогнозу, морозы спадут в регионе только ближе к концу недели.

«В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы. В дальнейшем мороз ослабеет, температура воздуха будет постепенно повышаться 14—15 февраля ночью до −23…−28°, днем до −16…−21, 16 февраля ночью −20…−25°, днем −14…−19°», — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

Она также отметила, что 17 февраля пройдет снег, усилится ветер, и дневная температура поднимется до -11°.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Сноуден прокомментировал информацию о его возможной выдаче США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Поклонники подозревают Паулину Андрееву в беременности На единственном фото в Инстаграме актрисы видно округлившийся животик.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь