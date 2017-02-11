Морозы в Омске ослабеют к концу следующей недели
К следующей пятнице, 17 февраля, дневная температура в Омске не превысит 11 градусов.
К следующей пятнице, 17 февраля, дневная температура в Омске не превысит 11 градусов.
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«В результате вторжения арктического холодного воздуха в выходные дни и в начале следующей недели ожидается морозная погода без осадков, с температурой воздуха ниже климатической нормы. В дальнейшем мороз ослабеет, температура воздуха будет постепенно повышаться
Она также отметила, что 17 февраля пройдет снег, усилится ветер, и дневная температура поднимется до -11°.