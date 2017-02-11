Местами небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в столичном регионе ветреную погоду и облачность с прояснениями.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в столичном регионе ветреную погоду и облачность с прояснениями.
«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 2 — минус 4 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо- западный 5−10 м/с.
В воскресенье характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшой снег и гололедица. Ночью в Москве воздух остынет до минус 5 — минус 7 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов ниже нуля. Ветер