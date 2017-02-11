Местами небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе

«Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 2 — минус 4 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо- западный 5−10 м/с.

В воскресенье характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшой снег и гололедица. Ночью в Москве воздух остынет до минус 5 — минус 7 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Днем в столице столбики термометров покажут минус 4 — минус 6 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов мороза. Ветер северо- западный 5−10 м/с.