Глава Apple призвал технологические компании бороться с фейковыми новостями

По его словам, многие люди просто не узнают правду, что «убивает их мозг в некотором смысле». Как сообщается, Кук при этом подчеркнул, что данные меры должны быть разработаны в соответствии с соблюдением свободы слова и прессы.

«Мы должны попытаться сократить их количество (фальшивых новостей — ред.), не ограничивая при этом свободу слова и печати, но мы также должны помочь читателю», — сказал Кук.

Ранее социальная сеть Facebook представила меры для борьбы с фейковыми новостями во Франции в связи с приближением президентских выборов в стране. Facebook выбрала новую стратегию и инструменты борьбы с распространением ложных новостей через особую платформу: к оценке текстов будут привлекать пользователей и сторонние организации — новостные порталы, агентства, телеканалы. Соцсеть уже заявляла, что представит меры по борьбе с распространением ложных новостей в Германии накануне парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.

По данным агентства, Facebook будет сотрудничать с несколькими ведущими новостными организациями, включая агентство Франс Пресс, телеканал BFM TV, а также газеты Express и Monde, для гарантии того, что в соцсети не появляются фейковые истории или новости.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что совет улемов (знатоков ислама) Индонезии намерен выпустить фетву (исламский правовой документ), запрещающую создание и распространение фальшивых новостей.