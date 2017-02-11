Тридцать первую ледовую переправу открыли в Хабаровском крае

Очередную ледовую переправу открыли в Хабаровском крае, она стала уже 31-й с начала зимнего сезона. Переправа соединила Николаевск-на-Амуре и село подгорное и уже эксплуатируется местными жителями, сообщает портале «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ледовая переправа прошла проверку инспекторов центра ГИМС регионального управления МЧС на безопасность. В Николаевском районе это вторая официальная ледовая переправа.