Тридцать первую ледовую переправу открыли в Хабаровском крае
Ледовая дорога соединила
Ледовая дорога соединила
Очередную ледовую переправу открыли в Хабаровском крае, она стала уже 31-й с начала зимнего сезона. Переправа соединила
Ледовая переправа прошла проверку инспекторов центра ГИМС регионального управления МЧС на безопасность. В Николаевском районе это вторая официальная ледовая переправа.
Всего же по Хабаровскому краю по состоянию на 11 февраля их уже 31: Верхнебуреинский район — 1, район имени Полины Осипенко — 3, Комсомольский район — 1, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 8, Охотский район — 4, Амурский район — 1,