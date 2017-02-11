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09:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Тридцать первую ледовую переправу открыли в Хабаровском крае

Ледовая дорога соединила Николаевск-на-Амуре и село Подгорное.

Очередную ледовую переправу открыли в Хабаровском крае, она стала уже 31-й с начала зимнего сезона. Переправа соединила Николаевск-на-Амуре и село подгорное и уже эксплуатируется местными жителями, сообщает портале «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ледовая переправа прошла проверку инспекторов центра ГИМС регионального управления МЧС на безопасность. В Николаевском районе это вторая официальная ледовая переправа.

Всего же по Хабаровскому краю по состоянию на 11 февраля их уже 31: Верхнебуреинский район — 1, район имени Полины Осипенко — 3, Комсомольский район — 1, Николаевский район — 2, район имени Лазо — 8, Охотский район — 4, Амурский район — 1, Тугуро-Чумиканский район — 1, Хабаровский район — 3, Ульчский район — 6.

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