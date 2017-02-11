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09:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открылась малая сцена в Оперном театре

Сегодня в Оперном театре презентовали концертный зал. Малая сцена после реконструкции получила не только новое качество звука, но и новое имя. Исидора Зака. Первого дирижера Новосибирского оперного.

Еще год назад концерты здесь практически не проводили. Редкие репетиции, детские спектакли. Сегодня — это современная площадка, итальянские бесшумные кресла, расположены в виде амфитеатра. Звук поднимается снизу вверх — акустика приближена к идеальной.

Дмитрий Юровский, музыкальный руководитель и главный дирижер НОВАТ: Пока впечатления очень хорошие. Пока трудно поверить, вспоминая развалины, которые здесь были давно. Что вот готовый симфонический зал стоит, симфонический оркестр.

Новый зал с новым именем. В память Исидора Зака. Первого главного дирижера. Он руководил оркестром в 1945-ом, когда театр открывали оперой Иван Сусанин. Затем десятилетия творчества. Над каждым произведением работал, как говорил сам, «с безусловным уважением к воле автора».

Исидор Зак, первый главный дирижер Новосибирского оперного театра: Никаких небрежностей, никаких как-нибудь и кое-как. Это когда я занимался профессиональным дирижированием. Этот принцип как-нибудь и кое-как был для меня абсолютно исключен.

Исключительно талантливый, исключительно требовательный — таким и был, подтверждает внук Зака Илья Коновалов. Он сегодня здесь, на историческом событии для их семьи. Всемирно известный скрипач-виртуоз приехал в Новосибирск, чтобы открыть зал имени его деда. И в честь него выступить на концерте.

Илья Коновалов, скрипач-виртуоз, внук Исидора Зака: Один раз мы выступали с дедушкой. Это было мое первое выступление с оркестром. А дальше дедушка был самым лучшим педагогом. Советчиком. И который находился в расстоянии нескольких метров от меня. Я ему очень благодарен за все.

Сегодня — единственный концерт. Затем несколько месяцев — репетиции — оркестр будет обживать новую акустику. И лишь летом новый зал сможет оценить публика.

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