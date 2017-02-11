Алматы на 80 процентов готов принять Олимпиаду — Сапиев

«Думаю, наша южная столица смогла бы красиво принять и провести зимнюю Олимпиаду, для этого у нас практически все есть — почти все объекты построены, земля, чтобы разбить олимпийский городок, есть. На 80 процентов Алматы уже готов принять Олимпиаду. Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами», — сказал Сапиев.

Мэр Атлетической деревни Универсиады -2017 Серик Сапиев заявил, что Алматы на 80 процентов готов принять Олимпийские игры, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на официальный Президентского клуба «Astana».

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Вместе с тем, он рассказал, как Талдыкорган готовится к матчу Всемирной Серии Бокса.

«Готовимся к вечеру бокса, руководство города и области активно нам помогает, идет навстречу, поэтому, я считаю, все пройдет на должном уровне в Талдыкоргане, а также в Атырау и Таразе, где состоятся следующие матчи. Радует, что мы расширяем нашу географию, и теперь любители бокса, наша молодежь, смогут увидеть соревнования такого уровня с участием первых номеров национальных сборных, как говорится, «вживую», — добавил спортсмен.

Завершившаяся в Алматы Универсиада-2017 стала самой посещаемой за всю историю проведения зимних Универсиад. Такой информацией с корреспондентом Tengrinews.kz поделился руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев.

«Мы можем сказать, что свыше 230 тысяч человек посетили Универсиаду. Это 117 соревнований на восьми объектах. Международная организация FISU подтвердила, что мы являемся самой посещаемой Универсиадой за всю историю зимних Универсиад», — рассказал Дергачев.