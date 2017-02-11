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08:19 (мск), источник: Tengrinews

Алматы на 80 процентов готов принять Олимпиаду — Сапиев

Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами", — сказал Сапиев.

Источник: Tengrinews

Мэр Атлетической деревни Универсиады -2017 Серик Сапиев заявил, что Алматы на 80 процентов готов принять Олимпийские игры, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на официальный Президентского клуба «Astana».

«Думаю, наша южная столица смогла бы красиво принять и провести зимнюю Олимпиаду, для этого у нас практически все есть — почти все объекты построены, земля, чтобы разбить олимпийский городок, есть. На 80 процентов Алматы уже готов принять Олимпиаду. Мы показали, что мы можем проводить большие спортивные мероприятия мирового уровня, и справляемся со всеми задачами», — сказал Сапиев.

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Вместе с тем, он рассказал, как Талдыкорган готовится к матчу Всемирной Серии Бокса.

«Готовимся к вечеру бокса, руководство города и области активно нам помогает, идет навстречу, поэтому, я считаю, все пройдет на должном уровне в Талдыкоргане, а также в Атырау и Таразе, где состоятся следующие матчи. Радует, что мы расширяем нашу географию, и теперь любители бокса, наша молодежь, смогут увидеть соревнования такого уровня с участием первых номеров национальных сборных, как говорится, «вживую», — добавил спортсмен.

Завершившаяся в Алматы Универсиада-2017 стала самой посещаемой за всю историю проведения зимних Универсиад. Такой информацией с корреспондентом Tengrinews.kz поделился руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев.

«Мы можем сказать, что свыше 230 тысяч человек посетили Универсиаду. Это 117 соревнований на восьми объектах. Международная организация FISU подтвердила, что мы являемся самой посещаемой Универсиадой за всю историю зимних Универсиад», — рассказал Дергачев.

По данным руководителя департамента билетирования, самым посещаемым видом спорта стал хоккей. Матчи посетили свыше 90 тысяч человек. Около 50 тысяч человек следили за соревнованиями по фигурному катанию. Как отметил Дергачев, даже на таких, казалось бы, не очень популярных видах спорта, как керлинг, шорт-трек, трибуны были полностью заняты.

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