На Самарской Луке обнаружено семейство волков
С 2005 года на Самарской Луке не было ни одной постоянно живущей семьи волков.
С 2005 года на Самарской Луке не было ни одной постоянно живущей семьи волков.
В национальном парке «Самарская Лука» впервые за много лет появились волки. Об этом сообщает НИА Самара.
Инспекторам удалось увидеть, как семья волков гнала лося. По данным учетов, с 2005 года на Самарской Луке не было ни одной постоянно живущей семьи волков. Отмечались только единичные заходы отдельных особей.
Считалось, что волки исчезли с территории Самарской Луки.