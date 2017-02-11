На Самарской Луке обнаружено семейство волков

В национальном парке «Самарская Лука» впервые за много лет появились волки. Об этом сообщает НИА Самара.

Инспекторам удалось увидеть, как семья волков гнала лося. По данным учетов, с 2005 года на Самарской Луке не было ни одной постоянно живущей семьи волков. Отмечались только единичные заходы отдельных особей.

Считалось, что волки исчезли с территории Самарской Луки.