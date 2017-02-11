На встрече с Баян Есентаевой и Турсеном Алагузовым произошел скандал
Его устроила неизвестная женщина.
Его устроила неизвестная женщина.
На встрече с Баян Есентаевой и Турсеном Алагузовым некая женщина устроила скандал.
Инцидент, произошедший во время съемок программы «Ревю», опубликовали в Instagram.
На видео показано, как неизвестная требует держащих ее людей отпустить ее, несколько раз выкрикивает «Баян Максаткызы!» и пытается к ней подойти, но ей этого не позволяют.
Причины такого поведения женщины неизвестны.