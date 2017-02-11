В субботу в Украине несколько потеплеет
В субботу, 11 февраля, в Украине ожидается некоторое потепление. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 11 февраля, в Украине ожидается некоторое потепление. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В субботу, 11 февраля, в Украине ожидается некоторое потепление. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -9 …- 15 градусов, в Прикарпатье до -19 градусов, днем -4 …- 9 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14 …- 19 градусов, днем -3 …- 8 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью -13 …- 15 градусов, днем -6 …- 8 градусов.
В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14 …- 16 градусов, днем -6 …- 8 градусов.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем 2 … 4 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер
В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -2 …- 4 градуса, днем 0 … 2 градуса.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер