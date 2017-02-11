В субботу в Украине несколько потеплеет

В Моршине без осадков, температура ночью -13 …- 15 градусов, днем ​​-6 …- 8 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -14 …- 19 градусов, днем ​​-3 …- 8 градусов.

В субботу, 11 февраля, в Украине ожидается некоторое потепление. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -9 …- 15 градусов, в Прикарпатье до -19 градусов, днем ​​-4 …- 9 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -14 …- 16 градусов, днем ​​-6 …- 8 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем ​​2 … 4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 13 градусов, днем ​​-1 …- 7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -7 …- 13 градусов, днем ​​-2 …- 8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 12 градусов, днем ​​-1 …- 7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -6 …- 12 градусов, днем ​​-1 …- 7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 10 градусов, днем ​​2 …- 6 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -2 …- 4 градуса, днем ​​0 … 2 градуса.