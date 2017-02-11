УМВД РФ по Приморью выступило с информационным сообщением в связи с задержанием Ильи Шамратова

«В настоящее время в связи с задержанием заместителя начальника Управления МВД России по Приморскому краю — начальника следственного управления по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями руководством Следственного департамента МВД России проводится служебная проверка. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщает «Вести Приморье со ссылкой на сайт управления МВД РФ по Приморскому краю.