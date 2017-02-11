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09:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшая фура с деталями для нового колеса обозрения в Хабаровске нашлась

Перевозчики вышли на связь с владельцем аттракциона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 февраля, AmurMedia.

Фура, которая должна была доставить в Хабаровск многотонные детали для нового колеса обозрения, нашлась. Фирма, ответственные за доставку конструкций связалась с владельцем аттракциона по телефону, сообщил ИА AmurMedia учредитель ООО «Скалэнд» Семён Копылов.

Напомним, что новое шестидесятиметровое колесо обозрения на 24 кабины планировали открыть на набережной Амура к майским праздникам. Но внезапно в процесс возведения вмешались непредвиденные обстоятельства. Фирмы, ответственные за доставку деталей аттракциона, а также водитель фуры, уже выехавшей с частями аттракциона, перестали выходить на связь.

«Фура нашлась, по крайней мере, по телефону. Там сложный процесс, но главное, что мы знаем, где она. Чуть позже мы озвучим, что же все-таки случилось. Это наша действительность, но, если честно, мы немного переживали. Думаю, день-другой и все наладится. У нас был небольшой запас по времени, поэтому, несмотря на недельную задержку, сроки монтажа не сдвинутся и новое колесо обозрение будет открыто для посетителей как и предполагалось ранее — к 1 мая, — сообщил Семён Копылов.

Уже сегодня на месте колеса обозрения начался монтаж первых деталей. Новое колесо будет с большими стеклянными кабинами, кондиционированием и отоплением. То есть, будет возможность работать в межсезонье. Если позволит погода, то возможно, что оно будет работать и на Новый год.

Как сообщалось ранее, высота предыдущего колеса обозрения не удовлетворила не только самих горожан, но и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона, испробовав аттракцион, назвал его «маловатым» и заявил о том, что необходимо такое колесо обозрения, чтобы с него был виден Китай. Напомним, что еще в октябре 2014 года теперь уже бывший министр культуры Хабаровского края Александр Федосов сообщил о том, что в Хабаровске планируется построить три колеса обозрения, при чем самое большое, вероятнее всего, будет находиться в парке «Северный», а еще одно появится в Южном микрорайоне.

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