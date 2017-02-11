Пропавшая фура с деталями для нового колеса обозрения в Хабаровске нашлась
Перевозчики вышли на связь с владельцем аттракциона.
Перевозчики вышли на связь с владельцем аттракциона.
Хабаровск, 11 февраля, AmurMedia.
Фура, которая должна была доставить в Хабаровск многотонные детали для нового колеса обозрения, нашлась. Фирма, ответственные за доставку конструкций связалась с владельцем аттракциона по телефону, сообщил ИА AmurMedia учредитель ООО «Скалэнд» Семён Копылов.
Напомним, что новое шестидесятиметровое колесо обозрения на 24 кабины планировали открыть на набережной Амура к майским праздникам. Но внезапно в процесс возведения вмешались непредвиденные обстоятельства. Фирмы, ответственные за доставку деталей аттракциона, а также водитель фуры, уже выехавшей с частями аттракциона, перестали выходить на связь.
«Фура нашлась, по крайней мере, по телефону. Там сложный процесс, но главное, что мы знаем, где она. Чуть позже мы озвучим, что же
Уже сегодня на месте колеса обозрения начался монтаж первых деталей. Новое колесо будет с большими стеклянными кабинами, кондиционированием и отоплением. То есть, будет возможность работать в межсезонье. Если позволит погода, то возможно, что оно будет работать и на Новый год.
Как сообщалось ранее, высота предыдущего колеса обозрения не удовлетворила не только самих горожан, но и губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Глава региона, испробовав аттракцион, назвал его «маловатым» и заявил о том, что необходимо такое колесо обозрения, чтобы с него был виден Китай. Напомним, что еще в октябре 2014 года теперь уже бывший министр культуры Хабаровского края Александр Федосов сообщил о том, что в Хабаровске планируется построить три колеса обозрения, при чем самое большое, вероятнее всего, будет находиться в парке «Северный», а еще одно появится в Южном микрорайоне.