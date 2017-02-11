В поисковике Google произошел всплеск запросов о Димаше Кудайбергенове

Интересный факт, пользователи также вбивают в поисковик такой запрос — «Димаш Кудайбергенов и его девушка». В Google отметили, что трендовым запрос о Димаше Кудайбергенове стал совсем недавно, что позволяет говорить, что большую популярность он обрел благодаря выступлениям в шоу «I am Singer».

Как оказалось, в первую очередь, в популярном поисковике люди ищут биографию певца. В 10-ке популярных запросов также его выступления в шоу «I am Singer» в Китае, в частности исполнение песни «Опера № 2».

Кроме того, Димаш Кудайбергенов в этом году практически достиг такой же популярности среди пользователей Google, как и Витас в 2013 году (пик запросов о нем).

Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в китайском музыкальном конкурсе. Он уже прошел пять туров. Бешеная популярность пришла к нему после первого тура, в котором он спел «SOS d’un terrien en détresse», который известен по исполнению французского певца Грегори Лемаршаля.

Во втором туре он пробился в лидеры, исполнив «Оперу № 2» Витаса. За все время участия в шоу Димаш приобрел армию поклонников в Китае, которые открыли фан-клуб, посвятили ему именные подарки, выражали симпатию разным творчеством.