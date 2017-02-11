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09:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Заявки на «дальневосточный гектар» подали жители из всех регионов страны

На сегодняшний день подано свыше 21,6 тысяч заявок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 февраля, AmurMedia.

По последним данным с 1 февраля на третьем этапе программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, на сегодня подано свыше 21,6 тысяч заявок из всех 85 регионов Российской Федерации. За весь период программы от граждан России поступило почти 58 тысяч заявлений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Больше всего заявителей интересует получение «дальневосточного гектара» в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

С начала третьего этапа поступило почти 4 тысячи заявлений от приморцев. Хабаровчане подали свыше 1,7 тысяч заявок. Из Москвы и Московской области пришло более 1 тысячи заявлений, из Республики Саха (Якутия) — свыше 800 заявлений. В Сахалинской области подано 530 заявлений. Свыше 320 заявок прислали петербуржцы. Почти 300 заявлений поступило из Амурской области. Более 200 заявок поступило из Свердловской области, Камчатки и Краснодарского края.

Круглосуточно поступают звонки на «горячую линию». С 1 февраля количество звонков превысило 32 тысячи. Всего с начала выдачи «гектаров» — июля 2016 года — на телефон «горячей линии» обратилось более 113 тысяч человек. Большинство вопросов, волнующих граждан, связаны с алгоритмом получения земли, возможностью подачи коллективной заявки и вариантов использования «дальневосточного гектара».

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