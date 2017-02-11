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10:40 (мск), источник: РИА Новости

В Сиамском заливе отыскали пропавший «мусорный остров»

БАНГКОК, 11 фев — РИА Новости. Расчистка «плавучей свалки», состоящей из ста тонн пластикового мусора, в Сиамском заливе у берегов таиландской провинции Прачуап Кирикхан займет не менее 10 дней, сообщает в субботу газета Bangkok Post со ссылкой на департамент морских и береговых ресурсов Таиланда.

«Мусорный остров», как назвали скопление плавучего мусора местные СМИ, был обнаружен в начале прошлой недели у берегов провинции Чумпхон, а затем передвинулся севернее, к провинции Прачуап Кирикхан, к которой относятся морские курорты Хуа Хин и Ча-Ам.

В пятницу отряд оборудованных кранами и сетями судов на время «потерял» плавучую свалку, отнесенную отливом дальше в море от берегов острова Талу, популярного у дайверов. Проведенная самолетами военно-морских сил воздушная разведка помогла установить местонахождение «острова», и во второй половине дня в пятницу началась работа по выемке мусора из воды, сообщает издание.

Полная очистка воды от пластикового мусора займет не менее десяти дней, заявил журналистам в субботу заместитель генерального директора департамента морских и береговых ресурсов Сопхон Сонгди, руководящий операцией.

Он отметил, что с такой гигантской «плавучей свалкой» Таиланду приходится сталкиваться впервые.

Пластиковый мусор опасен для морской фауны. Дельфины могут заглотить его, перепутав с медузами, а когда пластиковые пакеты тонут, они накрывают кораллы, от чего кораллы быстро погибают
Сопхон СонгдиЗаместитель генерального директора департамента морских и береговых ресурсов

Предполагается, что плавучая свалка общим весом до 100 тонн мусора была смыта в море сильным разрушительным наводнением, которое произошло на юге Таиланда в первой половине января, напоминает газета.

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