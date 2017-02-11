В Сиамском заливе отыскали пропавший «мусорный остров»

«Мусорный остров», как назвали скопление плавучего мусора местные СМИ, был обнаружен в начале прошлой недели у берегов провинции Чумпхон, а затем передвинулся севернее, к провинции Прачуап Кирикхан, к которой относятся морские курорты Хуа Хин и Ча-Ам.
В пятницу отряд оборудованных кранами и сетями судов на время «потерял» плавучую свалку, отнесенную отливом дальше в море от берегов острова Талу, популярного у дайверов. Проведенная самолетами военно-морских сил воздушная разведка помогла установить местонахождение «острова», и во второй половине дня в пятницу началась работа по выемке мусора из воды, сообщает издание.
Полная очистка воды от пластикового мусора займет не менее десяти дней, заявил журналистам в субботу заместитель генерального директора департамента морских и береговых ресурсов Сопхон Сонгди, руководящий операцией.
Он отметил, что с такой гигантской «плавучей свалкой» Таиланду приходится сталкиваться впервые.
Пластиковый мусор опасен для морской фауны. Дельфины могут заглотить его, перепутав с медузами, а когда пластиковые пакеты тонут, они накрывают кораллы, от чего кораллы быстро погибают
Сопхон СонгдиЗаместитель генерального директора департамента морских и береговых ресурсов
Предполагается, что плавучая свалка общим весом до 100 тонн мусора была смыта в море сильным разрушительным наводнением, которое произошло на юге Таиланда в первой половине января, напоминает газета.