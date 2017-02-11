В Сиамском заливе отыскали пропавший «мусорный остров»

«Мусорный остров», как назвали скопление плавучего мусора местные СМИ, был обнаружен в начале прошлой недели у берегов провинции Чумпхон, а затем передвинулся севернее, к провинции Прачуап Кирикхан, к которой относятся морские курорты Хуа Хин и Ча-Ам.

В пятницу отряд оборудованных кранами и сетями судов на время «потерял» плавучую свалку, отнесенную отливом дальше в море от берегов острова Талу, популярного у дайверов. Проведенная самолетами военно-морских сил воздушная разведка помогла установить местонахождение «острова», и во второй половине дня в пятницу началась работа по выемке мусора из воды, сообщает издание.