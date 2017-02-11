Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова
Прощание состоится 14 февраля.
Прощание состоится 14 февраля.
В ночь на 11 февраля ушла из жизни депутат городской думы Владивостока и президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама» Наталья Владимировна Изотова, сообщает РИА VladNews.
Отметим, что около года Наталья Владимировна боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. Однако ни лечение, ни операции не смогли остановить развитие заболевания.
Прощание с Натальей Изотовой состоится 14 февраля.