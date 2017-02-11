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08:58 (мск), источник: VLADNEWS

Ушла из жизни президент благотворительного фонда «Мама» Наталья Изотова

Прощание состоится 14 февраля.

В ночь на 11 февраля ушла из жизни депутат городской думы Владивостока и президент Приморского краевого общественного благотворительного фонда защиты материнства и детства «Мама» Наталья Владимировна Изотова, сообщает РИА VladNews.

Отметим, что около года Наталья Владимировна боролась с тяжелой болезнью — раком желудка. Однако ни лечение, ни операции не смогли остановить развитие заболевания.

Прощание с Натальей Изотовой состоится 14 февраля.

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