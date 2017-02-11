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10:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубань останется в плену морозов

Днем солнце порадует жителей и гостей региона, а ночью столбики термометров поползут вниз.

Днем солнце порадует жителей и гостей региона. Ночью столбики термометров поползут вниз: на юге до минус 4, в центральной зоне и в Краснодаре до 7 градусов мороза, на севере края до минус 18.

Сильного ветра уже не будет, только в Новороссийске скорость отдельных порывов может достигать 24 метров в секунду. В воскресенье немного потеплеет. Температура днем местами будет около 0, ночью же до минус 13.

— Временами будет идти слабый снег, преимущественно в западных районах края и на юге. В горах снег и мокрый снег, а на Черноморском побережье в районе большого Сочи слабый дождь, — рассказал Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны Краснодарского края.

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