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10:18 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за лыжников перекрыли сразу два шоссе

Сегодня проходит «Лыжня России».

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 11 февраля, на турбазе «Чайка» проходят всероссийские соревнования «Лыжня России», в связи с чем ограничено движение по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Вместе с тем, до места назначения можно добраться на специальном автобусе от Барбошиной поляны, который будет ходить до 16:24 с интервалом в 17 минут.

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