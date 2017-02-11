В Самаре из-за лыжников перекрыли сразу два шоссе

Сегодня, 11 февраля, на турбазе «Чайка» проходят всероссийские соревнования «Лыжня России», в связи с чем ограничено движение по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до ул. Сергея Лазо, а также по Волжскому шоссе от Красноглинского шоссе до ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».

Вместе с тем, до места назначения можно добраться на специальном автобусе от Барбошиной поляны, который будет ходить до 16:24 с интервалом в 17 минут.