Холода вернутся в Нижегородскую область 13 февраля

В субботу, 11 февраля, на погоду в Нижегородской области начнет влиять малоактивный циклон с севера. Днем и ночью облачно, небольшой снег. В среднем погода на 4 градуса выше климатической нормы. Ночью в Нижнем Новгороде —7… — 9 градусов, по области —7 … —12. Днем в городе —2… —4 градуса, по области —2 … —7 градусов.

В воскресение, 12 февраля, регион будет находиться в теплом секторе циклона. Возможно, пройдет мокрый снег. Температура воздуха на 6 градусов выше нормы. Ночь в Нижнем — 4 … — 6 градусов, в области — 4 …—9 градусов. Днем в городе — 1 … — 3 градуса, по области —1… —6 градусов.

В понедельник, 13 февраля, немного похолодает, с севера в регион придет циклон. Однако температура воздуха будет все еще выше нормы на 1−2 градуса. Местами слабый снег. Ночью температура воздуха составит в городе — 8 … —13 градусов, в регион — 15 градусов. Днем в Нижнем Новгороде —6…— 8 градусов, по области —5 … —10 градусов.

Во вторник, 14 февраля, погода вернется к своей климатической норме. Ночью в Нижегородской области — 9… —14 градусов, ночью — 6 … —11 градусов.