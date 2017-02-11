Почти треть опрошенных уфимцев признались, что получают «серую» зарплату

Его провел заместитель главы Администрации ГО город Уфа Искандер Сираев, который сам же озвучил итоги работы по легализации трудовых отношений в Уфе.

По его словам, в 2016 году в Уфе удалось вывести из тени 18171 трудовой договор, 16394 из них стали легальными через комиссии администраций районов города и 1777 — через центры занятости. Реестры легализованных работников были направлены в Минтруд для сверки с пенсионным фондом.

Более интересные данные зачитал начальник Информационно-аналитического управления — пресс-службы мэрии Камиль Юлаев. По итогам проведенных анонимных опросов горожан, 30,7% работающих жителей города отметили, что тна их предприятиях практикуется неофициальная «серая» схема выплаты зарплаты. При этом 13,6% опрошенных заявили, что сталкиваются с такой практикой постоянно, а 17,1% — изредка. При этом больше половины опрошенных все-таки заявили, что на их предприятиях заработную плату выплачивают официально.

По данным опросов, 47,6% горожан работают по найму на постоянной работе (по трудовому или гражданско-правовому договору). Еще 7,9% опрошенных жителей города признались, что работают по найму на основе устной договоренности (то есть без официального оформления). Индивидуальной трудовой деятельностью, частным предпринимательством без использования наемных работников занимаются 12,1% участников опроса, а 3,4% респондентов занимаются частным предпринимательством.

Еще одни результаты исследований дали чиновникам пищу для размышлений. По словам начальника отдела трудовых и социальных отношений Управления кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации ГО город Уфа Гюзель Байкучкароваой, в 2016 году в Уфе Было выявлено 18 организаций, выплачивающих 109 работникам зарплату ниже федерального МРОТ, а 88 — ниже прожиточного минимума в республике. Как было отмечено на заседании такое положение дел — когда зарплата едва превышает прожиточный минимум или вовсе не дотягивает до его уровня, является показателем того, что данные организации работают по «серой» схеме и выплачивают только часть зарплаты официально. Поэтому очевидно, что значительная часть налогов все еще не поступает в бюджет.

После вмешательства мэрии вышеупомянутые 328 предприятий повысили зарплату персоналу с учетом финансовых возможностей, а 75 — довели ее до уровня средней по отрасли.

Среди мер воздействия на нарушителей чиновники рекомендовали активнее передавать материалы о нарушениях в прокуратуру для привлечения виновных к ответственности, чтобы было поменьше желающих последовать дурному примеру.