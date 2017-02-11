Почти треть опрошенных уфимцев признались, что получают «серую» зарплату
Вчера, 10 февраля, в мэрии Уфы прошло очередное заседание рабочей группы Координационного совета по оплате труда и своевременности выплаты заработной платы.
Вчера, 10 февраля, в мэрии Уфы прошло очередное заседание рабочей группы Координационного совета по оплате труда и своевременности выплаты заработной платы.
Его провел заместитель главы Администрации ГО город Уфа Искандер Сираев, который сам же озвучил итоги работы по легализации трудовых отношений в Уфе.
По его словам, в 2016 году в Уфе удалось вывести из тени 18171 трудовой договор, 16394 из них стали легальными через комиссии администраций районов города и 1777 — через центры занятости. Реестры легализованных работников были направлены в Минтруд для сверки с пенсионным фондом.
Более интересные данные зачитал начальник
По данным опросов, 47,6% горожан работают по найму на постоянной работе (по трудовому или
Еще одни результаты исследований дали чиновникам пищу для размышлений. По словам начальника отдела трудовых и социальных отношений Управления кадрового обеспечения и муниципальной службы Администрации ГО город Уфа Гюзель Байкучкароваой, в 2016 году в Уфе Было выявлено 18 организаций, выплачивающих 109 работникам зарплату ниже федерального МРОТ, а 88 — ниже прожиточного минимума в республике. Как было отмечено на заседании такое положение дел — когда зарплата едва превышает прожиточный минимум или вовсе не дотягивает до его уровня, является показателем того, что данные организации работают по «серой» схеме и выплачивают только часть зарплаты официально. Поэтому очевидно, что значительная часть налогов все еще не поступает в бюджет.
После вмешательства мэрии вышеупомянутые 328 предприятий повысили зарплату персоналу с учетом финансовых возможностей, а 75 — довели ее до уровня средней по отрасли.
Среди мер воздействия на нарушителей чиновники рекомендовали активнее передавать материалы о нарушениях в прокуратуру для привлечения виновных к ответственности, чтобы было поменьше желающих последовать дурному примеру.