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11:42 (мск), источник: Newslab.ru

Первая леди Красноярского края встала на защиту гомеопатии

Жена губернатора Красноярского края Наталья Толоконская, которая также является доктором медицинских наук и имеет звание заслуженного врача РФ, встала на защиту гомеопатии, которую ученые признали лженаукой.

Напомним, на этой неделе стало известно, что комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук подготовила документ, посвященный «лженаучности гомеопатии».

В меморандуме утверждается, что «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований» и противоречит «известным химическим, физическим и биологическим законам».

Борцы со лженаукой посоветовали министерству здравоохранения РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных медучреждений. Однако не все поддержали такое предложение. Например, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с выводами академиков.

Сегодня свое мнение относительно заявления о «лженаучности гомеопатии» высказала и жена губернатора Красноярского края Наталья Толоконская на своей странице в Instagram.

Первая леди края назвала происходящее провокацией. По ее словам, классическая гомеопатия — «это одно из наиболее прогрессивных направлений мировой биорегуляторной медицины». Толоконская уверена, что такая терапия соединяет в себе «безвредность и безопасность, долгосрочную эффективность и экономическую целесообразность».

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Первая леди Красноярского края встала на защиту гомеопатии
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