Первая леди Красноярского края встала на защиту гомеопатии

Напомним, на этой неделе стало известно, что комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук подготовила документ, посвященный «лженаучности гомеопатии».

В меморандуме утверждается, что «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований» и противоречит «известным химическим, физическим и биологическим законам».

Борцы со лженаукой посоветовали министерству здравоохранения РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных медучреждений. Однако не все поддержали такое предложение. Например, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с выводами академиков.

Сегодня свое мнение относительно заявления о «лженаучности гомеопатии» высказала и жена губернатора Красноярского края Наталья Толоконская на своей странице в Instagram.

Первая леди края назвала происходящее провокацией. По ее словам, классическая гомеопатия — «это одно из наиболее прогрессивных направлений мировой биорегуляторной медицины». Толоконская уверена, что такая терапия соединяет в себе «безвредность и безопасность, долгосрочную эффективность и экономическую целесообразность».