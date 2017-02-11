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11:35 (мск), источник: Югополис

Кубанская школьница вывела теорему для выигрышей в лотерее

По мнению ученых, применение теоремы Валерии Мацокиной выходит далеко за рамки решения простых задач.

15-летняя анапская школьница Валерия Мацокина самостоятельно начала искать способ решения задач, ответ на которые дети раньше находили только способом подбора. Она начала работать над простыми задачами, которые решают на школьных олимпиадах, и вывела оригинальную формулу. С помощью доказанной Валерией теоремы задачи с большим количеством предметов теперь можно решить за считаные минуты.

— Конечно, лучше развивать логическое мышление, но если мы будем создавать программу для этих задач, то нам нужна будет какая-то закономерность, на которую мы должны опереться при её создании, вот тут нужна формула. Можно сидеть и улучшать свой счёт, считать по арифметической прогрессии, складывать цифры, а можно применить формулу, — рассказала «Лайфу» Валерия Мацокина.

Также девушка добавила, что у неё есть идеи и для других проектов, но необходимо оборудование, чтобы их осуществить.

По данным СМИ, Валерии удалось защитить свою работу перед известными в крае учеными- математиками. Среди них — доцент кафедры вычислительной математики и информатики КубГУ Григорий Кравченко. Он сообщил, что применение теоремы Валерии выходит далеко за рамки решения детских задач. С ее помощью можно действительно рассчитать выигрыш в игре.

— Эта теорема может применяться, например, в теории вероятности, при оценке вероятности событий, может применяться при построении различных вероятно статистических моделей, которые широко используются в технике, экономике, медицине. Можно оценить вероятность выигрыша, проигрыша. Нельзя сказать, что вы стопроцентно предскажете результат, но если вы научитесь строить соответствующую вероятность, то в большой серии игр можете построить стратегию так, что будете в выигрыше, — рассказал он.

Математики отметили значимость работы школьницы и считают, что теорему девочки можно внедрить в курс лекций университета.

По словам мамы Валерии Натальи Шевченко, она интересуется не только математикой, но и физикой, биологией, химией. Сейчас девочка изучает свойства насекомых, чтобы изобрести новую диагностику вирусов.

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