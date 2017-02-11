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10:58 (мск), источник: 36on.ru

Безработный воронежец в своей квартире на Менделеева прописал 60 мигрантов

В Воронеже полиция обнаружила очередную «резиновую» квартиру, в которой, согласно документам, должны были проживать несколько десятков иностранцев.

По информации пресс-службы областного МВД, новый факт фиктивной «оптовой» прописки иностранных граждан выявился в ходе последней проверки соблюдения миграционного законодательства.

Квартира с десятками фиктивных «жильцов» находится в жилом доме на улице Менделеева, и принадлежит 49-летнему безработному воронежцу.

Мужчина охотно прописывал в своем жилище мигрантов, беря с них за это определенные суммы денег. В итоге в его квартире оказались зарегистрированными сразу 60 человек из стран ближнего зарубежья. Разумеется, никто из них никогда здесь не появлялся и не жил.

На владельца «резиновой квартиры» заведено уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев — статья 322.3 УК предусматривает различные виды санкций, в том числе и реальное тюремное заключение до трех лет.

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