Северный вестибюль станции «Спортивная» московского метро закроют на ремонт

«С начала работы московского метро в понедельник, 13 февраля 2017 года, на реставрацию закрывается северный вестибюль станции “Спортивная” Сокольнической линии (последний вагон из центра)», — говорится в сообщении.

Поясняется, что закрытие вестибюля необходимо для выполнения завершающей стадии реставрационных работ. В ходе них планируется полностью обновить напольное и настенное покрытие, установить современные турникеты и благоустроить кассовую зону. Помимо этого, рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля.