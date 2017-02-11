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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Северный вестибюль станции «Спортивная» московского метро закроют на ремонт

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Северный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро с 13 февраля закроется на реставрацию, сообщает пресс-служба столичного метрополитена в субботу.

Источник: Агентство «Москва»
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«С начала работы московского метро в понедельник, 13 февраля 2017 года, на реставрацию закрывается северный вестибюль станции “Спортивная” Сокольнической линии (последний вагон из центра)», — говорится в сообщении.

Поясняется, что закрытие вестибюля необходимо для выполнения завершающей стадии реставрационных работ. В ходе них планируется полностью обновить напольное и настенное покрытие, установить современные турникеты и благоустроить кассовую зону. Помимо этого, рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля.

На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции, работа касс будет организована с учётом увеличения пассажиропотока

Дата, когда вестибюль возобновит работу, не уточняется.

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