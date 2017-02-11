Скончался бывший мэр Зеленогорска

«Утро принесло недобрые вести — скончался наш коллега, выдающийся руководитель и мудрый человек — Валентин Григорьевич Казаченко. Свою жизнь он посвятил Зеленогорску», — написал Клешко.

Валентин Казаченко прошел долгий путь по служебной лестнице от директора вечернего техникума до председателя горисполкома и председателя Горсовета в Зеленогорске. С 1992 по 1996 годы он был главой администрации, а в 1996 году избран главой Зеленогорска. С 2007 по 2011 годы работал депутатом Законодательного Собрания Красноярского края первого созыва.

2 февраля Валентин Казаченко отметил своё 80-летие.