Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Слова Трампа об Украине и Путине, вызвавшие негодование Киева
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:35 (мск), источник: Publika.md

Один из пяти парней призывного возраста в Молдове не пригоден для службы в армии

Один из пяти парней призывного возраста в Молдове не пригоден к службе в армии.

Источник: Publika.md

Врачи говорят, что чаще всего у молодежи обнаруживают заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, а также патологии, требующие хирургического вмешательства.

При медицинской проверке в 16 летнем возрасте людей с серьезными заболеваниями признают непригодными к службе в армии. Если же болезнь можно вылечить, то перед призывом в 18 лет ребят обследуют повторно.

Читайте также
Прокуратура Приднестровья сетует на ограниченность полномочий

16-летним подросткам, которых по состоянию здоровья признают годными к службе в армии, выдают справку призывника. В ряды Нацармии их зачислят через два года.

Призывники говорят, что служба в армии — это долг каждого мужчины.

«Многие хотят служить в армии и защищать страну. Для каждого государства важно, чтобы его граждане чувствовали себя в безопасности, особенно теперь, когда во всем мире так много вооруженных конфликтов».

Есть и такие, которые в армии служить не хотят.

В этом году на учете в военкомате Бельц — более 650 призывников.

«Сейчас ставим на учет парней 2001 года рождения, которым исполнилось 16 лет. Они даже и не думают о том, как избежать военно-медицинской комиссии, чтобы потом не пойти в армию», — сказала начальница военкомата Бельц Снежана Нитрян.

В прошлом году медкомиссию прошли около 20 тысяч молодых людей. Осенью 2016 в ряды вооруженных сил призвали две тысячи 300 новобранцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Кучерена назвал спекуляциями сообщения о выдаче Сноудена США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь