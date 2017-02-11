Один из пяти парней призывного возраста в Молдове не пригоден для службы в армии

При медицинской проверке в 16 летнем возрасте людей с серьезными заболеваниями признают непригодными к службе в армии. Если же болезнь можно вылечить, то перед призывом в 18 лет ребят обследуют повторно.

Врачи говорят, что чаще всего у молодежи обнаруживают заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, а также патологии, требующие хирургического вмешательства.

16-летним подросткам, которых по состоянию здоровья признают годными к службе в армии, выдают справку призывника. В ряды Нацармии их зачислят через два года.

Призывники говорят, что служба в армии — это долг каждого мужчины.

«Многие хотят служить в армии и защищать страну. Для каждого государства важно, чтобы его граждане чувствовали себя в безопасности, особенно теперь, когда во всем мире так много вооруженных конфликтов».

Есть и такие, которые в армии служить не хотят.

В этом году на учете в военкомате Бельц — более 650 призывников.

«Сейчас ставим на учет парней 2001 года рождения, которым исполнилось 16 лет. Они даже и не думают о том, как избежать военно-медицинской комиссии, чтобы потом не пойти в армию», — сказала начальница военкомата Бельц Снежана Нитрян.

В прошлом году медкомиссию прошли около 20 тысяч молодых людей. Осенью 2016 в ряды вооруженных сил призвали две тысячи 300 новобранцев.