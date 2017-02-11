На улицах Нью-Йорка появилась обнимающаяся собака
В большом городе иногда очень не хватает объятий. Золотистый ретривер по кличке Лубутина, которая живет в
В большом городе иногда очень не хватает объятий. Золотистый ретривер по кличке Лубутина, которая живет в
Хозяин Цезарь дал своей собаке кличку Лубутина (сокращенно Луби, в честь модельера Кристиана Лубутена) и завел для нее собственный аккаунт в Instagram, куда публикует фотографии обнимающейся Луби.
Цезарь рассказывает, что когда она была еще щенком, он учил ее стойке сидя, поднимая за обе лапы. Скорее всего, благодаря этому у собаки появилась интересная привычка — обхватывать хозяина двумя лапами и прижиматься к нему.
Так или иначе, привычка Лубутины обниматься пригодилась ей. На прогулке с Цезарем она буквально вылавливает прохожих, чтобы устроить им «обнимашки». Прохожие, конечно, не отказываются.