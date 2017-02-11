В Омске собака спасла мальчика, которому защемило руки дверью автобуса
Эта трогательная история собрала десятки «лайков» и «репостов» среди омских пользователей соцсетей.
Эта трогательная история собрала десятки «лайков» и «репостов» среди омских пользователей соцсетей.
В сообществе «Омск ВК» появилась история, рассказчик которой пожелал опубликовать её анонимно.
По словам повествователя, в одном из автобусов Омска водитель не заметил школьника, который вошёл в салон. Руки и рюкзак ребёнка прищемило дверью. Автобус тронулся. Мальчик закричал. Но водитель в кабине крика не услышал.
Тут к автобусу подскочила собака и начала громко лаять на колёса. Водитель увидел собаку в зеркале заднего вида и остановил автобус. К счастью, с ребёнком ничего страшного произойти не успело.
Пассажиры довезли собаку в автобусе до конечной остановки и накормили пирожками. Фотографию рыжей спасительницы около автобусных поручней автор прикрепил к своему посту.
Подробностей о том, когда произошло событие и в каком автобусе, рассказчик не приводит.
Трогательная история очень понравилась омичам. Она собрала более тысячи «лайков» и более семи десятков «репостов».