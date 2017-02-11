Нижегородец вырезал из камня двухтонного бобра

Изготовил скульптуру из глыбы весом 2,7 тонны Михаил Суржиков, главный художник Борнуковской камнерезной фабрики (входит в ООО «Пешеланский гипсовый завод» — ПГЗ).

— Валун подобрали в Пермском крае, привезли его сюда, — рассказывает Михаил. — Обрабатывал я его два месяца, более 700 килограммов ушло «в стружку».

Зато изделие вышло на загляденье и недавно отправилось в столицу, где украсило одно из учреждений. Заказчик остался доволен.

По словам художника, в последние десять лет камнерезное дело возрождается на нижегородской земле особенно активно благодаря вниманию, которое уделяет промыслу руководство ПГЗ.