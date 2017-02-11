Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Мнение: Путин потерял Европу и весь Запад после Мюнхенской речи
Ученые спрогнозировали катастрофу к 2050 году
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12:43 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородец вырезал из камня двухтонного бобра

Впервые в Нижегородской области из камня вырезана столь масштабная фигура: рост бобра — 1,5, длина (с хвостом) — 1,2, ширина — 0,9 метра.

Источник: "Российская газета"

Изготовил скульптуру из глыбы весом 2,7 тонны Михаил Суржиков, главный художник Борнуковской камнерезной фабрики (входит в ООО «Пешеланский гипсовый завод» — ПГЗ).

— Валун подобрали в Пермском крае, привезли его сюда, — рассказывает Михаил. — Обрабатывал я его два месяца, более 700 килограммов ушло «в стружку».

Зато изделие вышло на загляденье и недавно отправилось в столицу, где украсило одно из учреждений. Заказчик остался доволен.

По словам художника, в последние десять лет камнерезное дело возрождается на нижегородской земле особенно активно благодаря вниманию, которое уделяет промыслу руководство ПГЗ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Фабио Капелло: Россия плохо обошлась со мной
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Кучерена назвал спекуляциями сообщения о выдаче Сноудена США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь