Власти потребовали от нижегородца снести возведенную им часовню
В том, что инициатива наказуема, житель деревни Корниловка (Навашинский район Нижегородской области) Дмитрий Орлов убедился на личном опыте. Разбирательства по пятницам….
В том, что инициатива наказуема, житель деревни Корниловка (Навашинский район Нижегородской области) Дмитрий Орлов убедился на личном опыте. Разбирательства по пятницам….
Начатое им строительство часовни возле местного источника вызвало недовольство части односельчан. Хоть на сходе, состоявшемся летом прошлого года, большинство земляков и поддержало инициативу по обустройству родника, к которому многие годы люди приходят по воду, решить судьбу часовни предстоит Фемиде — очередное разбирательство намечено на завтра.
Администрация городского округа Навашинский обратилась в суд с иском к Орлову. В заявлении представители власти просят признать возведенную ответчиком деревянную часовню самовольной постройкой и обязать ее снести. Как сообщает
Корреспонденты «РГ» побывали в Корниловке и встретились с местными жителями, чтобы разобраться в сути конфликта.
— Я 30 лет живу в Корниловке, а он едва приехал в деревню и сразу начал часовню строить, с нами, аборигенами, не посоветовавшись, — объясняет свою позицию Александр Паутов.
Другим противникам строительства не нравится, что облагороженный родник и недавно проложенная дорога к нему привлекают заезжих «туристов», которые лишают покоя жителей деревни. Их раздражают толпы паломников и очередь к источнику.
— Приезжают за водой да в купель неведомо кто, устраивают танцы на святом месте, — сетует Михаил Фомин. — Да еще недостроенную и неосвященную часовню назвали в честь святых Петра и Февронии Муромских… Что, у нас своих, нижегородских, святых нет?
…Возле ключа в честь Параскевы Пятницы
Как рассказывают местные краеведы, раньше у родника находилась часовня, но около ста лет назад она сгорела. А источник считается святым и освящен в честь Параскевы Пятницы. Позже рядом соорудили купель. Ее возвела одна местная жительница, которую Дмитрий Орлов, переехав пять лет назад в деревню из Мурома, уже не застал в живых.
К моменту его переезда дороги в Корниловке (а деревня протянулась вглубь от автотрассы регионального значения Нижний Новгород — Ряжск километра на два) не было, в распутицу до источника даже на «уазике» невозможно было проехать. Местная власть разводила руками: «Денег нет…» Только после обращений к губернатору удалось изыскать средства.
Появилась дорога. Но асфальт положили лишь до пруда, хотя жители просили до самого источника. Хотя бы щебенку насыпать — еще 300 метров.
— В 2015-м мы с местными жителями за свой счет заасфальтировали подъезд к источнику, — говорит Дмитрий Орлов. — Соорудили лестницу к нему, построили обливальню. Люди приезжают сюда исцеляться, здесь волшебное место. Рядом протекает речка Муромка.
Как писал краевед Епанчин, она названа так в честь Мурома святыми Петром и Февронией, когда они, изгнанные из своего города, основали здесь Новый Муром. На Муромке сейчас стоит единственная деревня Корниловка, которая раньше называлась Новой… А купель уже нуждается в ремонте.
Юридически земля не Богу принадлежит
В том же 2015-м Орлов взялся за часовню, получив постфактум устное согласие от епископа Выксунского и Павловского Варнавы на ее строительство.
— Епископ также письменно утвердил эскиз, — отмечает Дмитрий.
Местные жители в большинстве своем тоже поддержали строительство: против на сходе высказались только
Но, заручившись поддержкой церкви и земляков, Орлов не учел, как позже выяснилось, самого главного — на чьей земле стоит часовня: юридически она не Богу принадлежит, а муниципалитету.
Осенью прошлого года уже состоялся суд по данному делу.
— Я подписал заявление о том, что не предъявляю прав на данный объект и согласен на передачу часовни на баланс РПЦ, — уточняет Дмитрий Орлов. — Ведь строил ее не для себя, а для людей, которые могли бы наслаждаться благоустроенной территорией. Думал, что на этом разбирательства закончились.
Тогда суд оставил иск без рассмотрения: истец отозвал заявление в адрес Дмитрия Орлова. Сейчас стало понятно, что не насовсем, а для выяснения всех обстоятельств.
— Мы подробнее изучили вопрос и выяснили, что самовольная постройка стоит на земле рекреационного назначения, — говорит заведующий правовым отделом администрации городского округа Навашинский Алексей Чернов. — То есть там, где строительство в принципе запрещено.
С точки зрения закона вроде все верно: разрешение на строительство часовни уполномоченным органом власти не выдавалось, объект следует считать самовольной постройкой. Но именно сюда люди едут за водой, на святой источник. На Крещение, приехав в Корниловку, православные заглядывали и в часовню — за божьей благодатью.
Комментарии
Татьяна Берсенева, глава администрации городского округа Навашинский:
— А с чего вы взяли, что это часовня? Это самострой, из чего и нужно исходить. Сегодня мы располагаем градостроительными документами территориального планирования, в которых сказано, что земельный участок под сооружением относится к рекреационным землям. Это значит, что любое строительство там запрещено. Таким образом, нарушены все нормы законодательства. Документ был принят в 2015 году депутатами Поздняковского сельского совета Навашинского района. Правда, сейчас сельсовета уже нет: он преобразован путем объединения с городским округом Навашинский.
Иоанн Ляпин, секретарь Выксунской епархии Нижегородской митрополии, протоиерей:
— Следует отметить, что указанное строение возведено жителем деревни Корниловка без благословения, о необходимости которого Выксунская епархия его неоднократно предупреждала. Поскольку строение, предназначенное быть часовней, уже существует, Выксунская епархия считает неправильным его уничтожение и готова принять его на баланс. Органы муниципальной власти городского округа Навашинский об этом проинформированы. Кроме того, мы просим администрацию городского округа Навашинский о содействии в передаче объекта на баланс Церкви в рамках действующего законодательства РФ.
Тем временем
Арбитражный суд Кировской области, рассмотрев иск мэрии Кирова к индивидуальному предпринимателю (ИП) Владимиру Шишкину, обязал его в течение десяти дней снести павильон, самовольно установленный бизнесменом в Нововятском районе. Ранее полиция составила на предпринимателя административный протокол, в котором вынесла ему предупреждение. Затем администрация Кирова потребовала от Шишкина снести павильон, но его владелец проигнорировал обращение. Тогда чиновники мэрии обратились в арбитраж с иском, в котором указали, что «ответчиком в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю самовольно размещено временное сооружение — павильон, обшитый баннерами с изображением автомобилей и надписью «Колесо». В итоге суд обязал ИП снести павильон в течение 10 дней со дня вступления решения в силу. «При неисполнении ответчиком решения суда в указанный в нем срок администрация города Кирова вправе осуществить действия по сносу павильона за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов», — говорится в решении суда.