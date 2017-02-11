Власти потребовали от нижегородца снести возведенную им часовню

Начатое им строительство часовни возле местного источника вызвало недовольство части односельчан. Хоть на сходе, состоявшемся летом прошлого года, большинство земляков и поддержало инициативу по обустройству родника, к которому многие годы люди приходят по воду, решить судьбу часовни предстоит Фемиде — очередное разбирательство намечено на завтра.

Администрация городского округа Навашинский обратилась в суд с иском к Орлову. В заявлении представители власти просят признать возведенную ответчиком деревянную часовню самовольной постройкой и обязать ее снести. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, с жалобами по поводу часовни к чиновникам обратились жители Корниловки. В адрес Орлова направлено письмо, в котором ему предложено снести «незаконно строящийся объект». Предварительные судебные заседания по делу состоялись 24 января и 3 февраля.

Корреспонденты «РГ» побывали в Корниловке и встретились с местными жителями, чтобы разобраться в сути конфликта.

— Я 30 лет живу в Корниловке, а он едва приехал в деревню и сразу начал часовню строить, с нами, аборигенами, не посоветовавшись, — объясняет свою позицию Александр Паутов.

Другим противникам строительства не нравится, что облагороженный родник и недавно проложенная дорога к нему привлекают заезжих «туристов», которые лишают покоя жителей деревни. Их раздражают толпы паломников и очередь к источнику.

— Приезжают за водой да в купель неведомо кто, устраивают танцы на святом месте, — сетует Михаил Фомин. — Да еще недостроенную и неосвященную часовню назвали в честь святых Петра и Февронии Муромских… Что, у нас своих, нижегородских, святых нет?

…Возле ключа в честь Параскевы Пятницы

Как рассказывают местные краеведы, раньше у родника находилась часовня, но около ста лет назад она сгорела. А источник считается святым и освящен в честь Параскевы Пятницы. Позже рядом соорудили купель. Ее возвела одна местная жительница, которую Дмитрий Орлов, переехав пять лет назад в деревню из Мурома, уже не застал в живых.

К моменту его переезда дороги в Корниловке (а деревня протянулась вглубь от автотрассы регионального значения Нижний Новгород — Ряжск километра на два) не было, в распутицу до источника даже на «уазике» невозможно было проехать. Местная власть разводила руками: «Денег нет…» Только после обращений к губернатору удалось изыскать средства.

Появилась дорога. Но асфальт положили лишь до пруда, хотя жители просили до самого источника. Хотя бы щебенку насыпать — еще 300 метров.

— В 2015-м мы с местными жителями за свой счет заасфальтировали подъезд к источнику, — говорит Дмитрий Орлов. — Соорудили лестницу к нему, построили обливальню. Люди приезжают сюда исцеляться, здесь волшебное место. Рядом протекает речка Муромка.

Как писал краевед Епанчин, она названа так в честь Мурома святыми Петром и Февронией, когда они, изгнанные из своего города, основали здесь Новый Муром. На Муромке сейчас стоит единственная деревня Корниловка, которая раньше называлась Новой… А купель уже нуждается в ремонте.

Юридически земля не Богу принадлежит

В том же 2015-м Орлов взялся за часовню, получив постфактум устное согласие от епископа Выксунского и Павловского Варнавы на ее строительство.

— Епископ также письменно утвердил эскиз, — отмечает Дмитрий.

Местные жители в большинстве своем тоже поддержали строительство: против на сходе высказались только пять-шесть человек из 70, принявших участие. Остальные проголосовали «за».

Но, заручившись поддержкой церкви и земляков, Орлов не учел, как позже выяснилось, самого главного — на чьей земле стоит часовня: юридически она не Богу принадлежит, а муниципалитету.

Осенью прошлого года уже состоялся суд по данному делу.

— Я подписал заявление о том, что не предъявляю прав на данный объект и согласен на передачу часовни на баланс РПЦ, — уточняет Дмитрий Орлов. — Ведь строил ее не для себя, а для людей, которые могли бы наслаждаться благоустроенной территорией. Думал, что на этом разбирательства закончились.

Тогда суд оставил иск без рассмотрения: истец отозвал заявление в адрес Дмитрия Орлова. Сейчас стало понятно, что не насовсем, а для выяснения всех обстоятельств.

— Мы подробнее изучили вопрос и выяснили, что самовольная постройка стоит на земле рекреационного назначения, — говорит заведующий правовым отделом администрации городского округа Навашинский Алексей Чернов. — То есть там, где строительство в принципе запрещено.

С точки зрения закона вроде все верно: разрешение на строительство часовни уполномоченным органом власти не выдавалось, объект следует считать самовольной постройкой. Но именно сюда люди едут за водой, на святой источник. На Крещение, приехав в Корниловку, православные заглядывали и в часовню — за божьей благодатью.

Комментарии

Татьяна Берсенева, глава администрации городского округа Навашинский:

— А с чего вы взяли, что это часовня? Это самострой, из чего и нужно исходить. Сегодня мы располагаем градостроительными документами территориального планирования, в которых сказано, что земельный участок под сооружением относится к рекреационным землям. Это значит, что любое строительство там запрещено. Таким образом, нарушены все нормы законодательства. Документ был принят в 2015 году депутатами Поздняковского сельского совета Навашинского района. Правда, сейчас сельсовета уже нет: он преобразован путем объединения с городским округом Навашинский.

Иоанн Ляпин, секретарь Выксунской епархии Нижегородской митрополии, протоиерей:

— Следует отметить, что указанное строение возведено жителем деревни Корниловка без благословения, о необходимости которого Выксунская епархия его неоднократно предупреждала. Поскольку строение, предназначенное быть часовней, уже существует, Выксунская епархия считает неправильным его уничтожение и готова принять его на баланс. Органы муниципальной власти городского округа Навашинский об этом проинформированы. Кроме того, мы просим администрацию городского округа Навашинский о содействии в передаче объекта на баланс Церкви в рамках действующего законодательства РФ.

Тем временем

Арбитражный суд Кировской области, рассмотрев иск мэрии Кирова к индивидуальному предпринимателю (ИП) Владимиру Шишкину, обязал его в течение десяти дней снести павильон, самовольно установленный бизнесменом в Нововятском районе. Ранее полиция составила на предпринимателя административный протокол, в котором вынесла ему предупреждение. Затем администрация Кирова потребовала от Шишкина снести павильон, но его владелец проигнорировал обращение. Тогда чиновники мэрии обратились в арбитраж с иском, в котором указали, что «ответчиком в отсутствие оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю самовольно размещено временное сооружение — павильон, обшитый баннерами с изображением автомобилей и надписью «Колесо». В итоге суд обязал ИП снести павильон в течение 10 дней со дня вступления решения в силу. «При неисполнении ответчиком решения суда в указанный в нем срок администрация города Кирова вправе осуществить действия по сносу павильона за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов», — говорится в решении суда.