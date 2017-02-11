Слабый туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 12 февраля
В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, умеренный.
В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, умеренный.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 февраля на отдельных участках дорог ожидается гололедица, возможны слабый туман и изморозь, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, умеренный.
Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов мороза, днем — минус 2−7.