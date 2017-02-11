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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Слабый туман и гололедица прогнозируются в Беларуси 12 февраля

В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, умеренный.

Источник: БЕЛТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 февраля на отдельных участках дорог ожидается гололедица, возможны слабый туман и изморозь, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 6−13 градусов мороза, днем — минус 2−7.

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