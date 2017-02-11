Управление транспорта администрации Симферополя пересело на «маршрутки»

По его словам, все 10 сотрудников утром и вечером едут на работу и с работы только на «маршрутках». Таким образом проводится мониторинг, проверка, как осуществляется организация перевозок пассажиров в крымской столице.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил на два месяца обязать чиновников администрации и депутатов горсовета Симферополя перемещаться по городу на общественном транспорте. Не знаем как депутаты, а чиновники на «маршрутки» пересели. Все управление транспорта точно ездит на общественном транспорте, 10 человек, которые сегодня составляют управление. То есть мы для себя приоритет определили: даже если мы утром 10 раз на одном транспорте проедем, 10 вечером, то есть уже 20 транспортных средств мы реально увидим, как предоставляется там услуга. Курирующий нас заместитель мэра города тоже ездит, и в выходные дни, и в свободное время, — рассказал в радиоэфире А. Шабалин.

Тем не менее, он признался, что подобная система «визуального контроля» — неэффективна. Система, которая существовала до сегодняшнего дня, когда осуществлялся мониторинг при управлении транспорта, визуально осуществлялся контроль, когда составлялся график проверок на месяц, оказалась неэффективной. Поэтому… появился пункт о том, что все транспортные средства, которые работают в городе, должны быть оснащены передатчиками ГЛОНАСС с выводами пока на управление транспорта, чтобы мы в режиме реального времени и записи могли отслеживать работу всего подвижного состава. Этот же сигнал смогут видеть и наши жители — в Интернете и в режиме онлайн следить за каждым транспортным средством.

Следующий этап — внедрение «умной остановки», где будут установлены информационные табло, и каждый будет видеть интервал движения транспорта, — отметил А. Шабалин.

Как долго управление транспорта администрации Симферополя будет «кататься и мониторить» общественный транспорт? Сергей Аксёнов говорил о двух месяцах…