Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Авария, ущерб от которой составил от $122 млрд до $235 млрд
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:49 (мск), источник: Крым Press

Управление транспорта администрации Симферополя пересело на «маршрутки»

Управление транспорта администрации Симферополя пересело на общественный транспорт. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления Андрей Шабалин.

По его словам, все 10 сотрудников утром и вечером едут на работу и с работы только на «маршрутках». Таким образом проводится мониторинг, проверка, как осуществляется организация перевозок пассажиров в крымской столице.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил на два месяца обязать чиновников администрации и депутатов горсовета Симферополя перемещаться по городу на общественном транспорте. Не знаем как депутаты, а чиновники на «маршрутки» пересели. Все управление транспорта точно ездит на общественном транспорте, 10 человек, которые сегодня составляют управление. То есть мы для себя приоритет определили: даже если мы утром 10 раз на одном транспорте проедем, 10 вечером, то есть уже 20 транспортных средств мы реально увидим, как предоставляется там услуга. Курирующий нас заместитель мэра города тоже ездит, и в выходные дни, и в свободное время, — рассказал в радиоэфире А. Шабалин.

Тем не менее, он признался, что подобная система «визуального контроля» — неэффективна. Система, которая существовала до сегодняшнего дня, когда осуществлялся мониторинг при управлении транспорта, визуально осуществлялся контроль, когда составлялся график проверок на месяц, оказалась неэффективной. Поэтому… появился пункт о том, что все транспортные средства, которые работают в городе, должны быть оснащены передатчиками ГЛОНАСС с выводами пока на управление транспорта, чтобы мы в режиме реального времени и записи могли отслеживать работу всего подвижного состава. Этот же сигнал смогут видеть и наши жители — в Интернете и в режиме онлайн следить за каждым транспортным средством.

Следующий этап — внедрение «умной остановки», где будут установлены информационные табло, и каждый будет видеть интервал движения транспорта, — отметил А. Шабалин.

Как долго управление транспорта администрации Симферополя будет «кататься и мониторить» общественный транспорт? Сергей Аксёнов говорил о двух месяцах…

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американские политики всерьез заговорили о Крыме
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Кучерена: у РФ нет законных оснований для выдачи Сноудена США
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь