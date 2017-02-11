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13:27 (мск), источник: Publika.md

11 февраля в республике преимущественно облачно, местами возможен слабый снег

Сегодня в Молдове преимущественно облачно, местами возможен слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах до минус шести градусов, в Сороках пять ниже нуля. В Бельцах четыре градуса мороза. В Оргееве, Кишиневе и Леове до мину с трёх, в Тирасполе, Комрате и Кагуле два ниже нуля.

В ближайшее дни погода существенно не изменится. В столице днём до минус шести, ночью до девяти градусов мороза.

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