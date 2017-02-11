В Уфе сыграли свадьбы пятеро заключенных
В уфимской исправительной колонии № 13 состоялись сразу пять церемоний регистрации брака. Об этом сообщили в
В уфимской исправительной колонии № 13 состоялись сразу пять церемоний регистрации брака. Об этом сообщили в
Выездные церемонии провела сотрудница ЗАГСа Калининского района Уфы. Персонал колонии и сами осужденные постарались организовать торжества на высоком уровне. Церемонии проходили в помещении клуба. Для новобрачных выступила местный
Как пояснили в
Как отметили в УФСИН по РБ, вступление осужденных в брак здесь встречают с одобрением, поскольку это дает серьезную надежду на дальнейшее исправление оступившихся людей. Вдобавок наличие семьи учитывается при решении вопроса об