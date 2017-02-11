В Уфе сыграли свадьбы пятеро заключенных

Выездные церемонии провела сотрудница ЗАГСа Калининского района Уфы. Персонал колонии и сами осужденные постарались организовать торжества на высоком уровне. Церемонии проходили в помещении клуба. Для новобрачных выступила местный вокально-инструментальный ансамбль «13 маршрут».

Как пояснили в пресс-службе УФСИН по РБ, все пятеро пар новобрачных были знакомы до того, как женихи попали за решетку. Данная колония в основном содержит людей, осужденных за преступления средней тяжести, практически у всех — небольшие сроки. Женихам до освобождения осталось по 1−2 года. После бракосочетания молодоженам положено длительное св идание на трое суток в гостинице колонии.