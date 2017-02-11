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14:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе сыграли свадьбы пятеро заключенных

В уфимской исправительной колонии № 13 состоялись сразу пять церемоний регистрации брака. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.

Выездные церемонии провела сотрудница ЗАГСа Калининского района Уфы. Персонал колонии и сами осужденные постарались организовать торжества на высоком уровне. Церемонии проходили в помещении клуба. Для новобрачных выступила местный вокально-инструментальный ансамбль «13 маршрут».

Как пояснили в пресс-службе УФСИН по РБ, все пятеро пар новобрачных были знакомы до того, как женихи попали за решетку. Данная колония в основном содержит людей, осужденных за преступления средней тяжести, практически у всех — небольшие сроки. Женихам до освобождения осталось по 1−2 года. После бракосочетания молодоженам положено длительное св идание на трое суток в гостинице колонии.

Как отметили в УФСИН по РБ, вступление осужденных в брак здесь встречают с одобрением, поскольку это дает серьезную надежду на дальнейшее исправление оступившихся людей. Вдобавок наличие семьи учитывается при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденных.

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