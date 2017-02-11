Крымчанин кормил марихуаной коз

В ходе проверки оперативной информации о причастности местного жителя к незаконном обороту наркотиков участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Нижнегорскому району на территории домовладения мужчины, под навесом, обнаружили растения в высушенном виде с характерным запахом. Гражданин пояснил полиции, что кормил марихуаной коз.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является частями растения рода конопля (каннабис), содержащие наркотическое средство, массой 601,6 гр. Следственным отделом ОМВД Росси по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранения наркотических средств в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.