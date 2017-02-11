В Минске задержали украинского писателя Жадана

По словам Жадана, в его номер в отеле ворвались правоохранители и забрали его в отделение. После ряда проверок оказалось, что ему запрещен въезд в Россию, а поскольку у Беларуси и Казахстана с РФ общая визовая зона — запрет действует и на территории этих стран.

«Оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой “за причастность к террористической деятельности”.

«Оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой “за причастность к террористической деятельности”.

А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном", — написал он на своей странице в Facebook.

Жадан сообщил, что ночевать ему пришлось в камере.

«На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», — рассказал он.

Писатель призвал МИД Украины отреагировать на такие действия белорусской стороны.

Напомним, 1 февраля в Минске ночью милиция задержала журналиста «Общественного ТВ Донбасса» Виталия Сизова.