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12:58 (мск), источник: Ipress.ua

В Минске задержали украинского писателя Жадана

Украинского писателя и музыканта Сергея Жадана задержали на территории Беларуси и запретили въезд в страну.

Источник: Ipress.ua

По словам Жадана, в его номер в отеле ворвались правоохранители и забрали его в отделение. После ряда проверок оказалось, что ему запрещен въезд в Россию, а поскольку у Беларуси и Казахстана с РФ общая визовая зона — запрет действует и на территории этих стран.

«Оказывается, мне еще 2015-го запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой “за причастность к террористической деятельности”.

А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном", — написал он на своей странице в Facebook.

Жадан сообщил, что ночевать ему пришлось в камере.

«На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», — рассказал он.

Писатель призвал МИД Украины отреагировать на такие действия белорусской стороны.

Напомним, 1 февраля в Минске ночью милиция задержала журналиста «Общественного ТВ Донбасса» Виталия Сизова.

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