Главную мечеть Крыма откроют 21 апреля

Владимир Путин подписал указ о реабилитации репрессированных народов Крыма 21 апреля 2014 года, вскоре после вхождения региона в состав страны в результате референдума. С тех пор этот день отмечается в республике как День возрождения реабилитированных народов Крыма.

«Принято решение открыть Соборную мечеть 21 апреля 2019 года, когда в республике уже пятый год будет отмечаться новый крымский праздник, по случаю издания указа о мерах реабилитации репрессированных народов», — сказал Бальбек.

По его словам, открытие Соборной мечети именно 21 апреля 2019 года весьма символично для крымских мусульман. «Спустя пять лет после издания указа президента мы станем свидетелями открытия духовного символа и центра консолидации мусульман Крыма вокруг традиционного ислама», — добавил депутат.

В январе пресс-служба администрации Симферополя сообщила, что проект строительства «получил полное одобрение членов градостроительного совета».

Мечеть строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.