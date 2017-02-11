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14:17 (мск), источник: dostup1.ru

До минус 40 прогнозируется в Челябинской области ночью 12 февраля

Завтра днем ожидается повышение температуры воздуха до 12−17 градусов.

Ночью и утром 12 февраля в отдельных районах Челябинской области сохранится аномально холодная погода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на воскресенье будет минус 27−32, в горах и низинах прогнозируется сильный мороз — до 40 градусов», — говорится в сообщении Челябинского ЦГМС.

Завтра днем ожидается повышение температуры воздуха до 12−17, в горах и низинах — 17−22 градусов. В течение суток местами возможны небольшой снег и слабая изморозь, ветер западный — юго-западный 2−7 м/с, на севере — с порывами до 10 м/с.

На следующей неделе температура воздуха прогнозируется в пределах обычных для февраля значений: ночью минус 14−19, днем — 9−14 градусов.

Добавим, до 14.00 воскресенья, 12 февраля, в Челябинске, а также до 11.00 понедельника, 13 февраля, в Магнитогорске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — слабый ветер и ночная инверсия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

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