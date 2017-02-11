Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Телеканал из США, извинившийся перед Путиным за показ его фото
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
Разведка ДНР сообщила об огромных потерях армии Украины – СМИ
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казанский мультфильм попал в шорт-лист форума в Екатеринбурге

Казанские мультипликаторы представят на питчинге «Кинохакатон» свой проект о Коте Казанском.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Проект мультфильма «Кот Казанский» местной анимационной студии попал в шорт-лист Форума молодых кинематографистов «Кинохакатон-2017», который проходит в Екатеринбурге с 10 по 12 февраля 2017 года.

Как сообщили в казанской анимационной студии, это единственный анимационный проект из Татарстана, которому выпала честь попасть в программу питчинга форума в Екатеринбурге. «Будем защищать его перед всей Россией», — предвкушает руководитель студии Даниил Фэй.

Мультфильм «Кот Казанский» — это история, основанная на реальных событиях, произошедших в России в середине 18-го века, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 казанских котов были доставлены в Санкт-Петербург для «ловления мышей» в Зимний дворец.
Мультфильм предназначен для семейного просмотра и широкой зрительской аудитории.

«Мы надеемся, что Казань будет известна не только как “Третья столица” и “Спортивная столица России”, но и как родина исторического и фольклорного персонажа Кота Казанского!», — сказал руководитель студии.

Анимационная студия FILMFAY работает в Казани с 2011 года. Первым проектом стал пластилиновый клип для Noize MC. В 2015 вышел новостной сериал из 23 серий о Казани и Республике Татарстан «Мультсобытия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 3 тыс. елабужан стали участниками «Лыжни России-2017»
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Кучерена: у РФ нет законных оснований для выдачи Сноудена США
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь