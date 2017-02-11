Казанский мультфильм попал в шорт-лист форума в Екатеринбурге
Казанские мультипликаторы представят на питчинге «Кинохакатон» свой проект о Коте Казанском.
Казанские мультипликаторы представят на питчинге «Кинохакатон» свой проект о Коте Казанском.
(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Проект мультфильма «Кот Казанский» местной анимационной студии попал в
Как сообщили в казанской анимационной студии, это единственный анимационный проект из Татарстана, которому выпала честь попасть в программу питчинга форума в Екатеринбурге. «Будем защищать его перед всей Россией», — предвкушает руководитель студии Даниил Фэй.
Мультфильм «Кот Казанский» — это история, основанная на реальных событиях, произошедших в России в середине 18-го века, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 казанских котов были доставлены в
Мультфильм предназначен для семейного просмотра и широкой зрительской аудитории.
«Мы надеемся, что Казань будет известна не только как “Третья столица” и “Спортивная столица России”, но и как родина исторического и фольклорного персонажа Кота Казанского!», — сказал руководитель студии.
Анимационная студия FILMFAY работает в Казани с 2011 года. Первым проектом стал пластилиновый клип для Noize MC. В 2015 вышел новостной сериал из 23 серий о Казани и Республике Татарстан «Мультсобытия».