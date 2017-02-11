Ушел из жизни почетный журналист Казахстана Анатолий Гурский
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На 73 году жизни скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На 73 году жизни скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня утром ушёл из жизни известный казахстанский журналист, профессионал своего дела, являвшийся образцом и учителем для молодого поколения мастеров пера Анатолий Степанович Гурский. В своё время был президентом газеты “Казахстанская правда”. Он был светлым человеком, талантливым руководителем, умелым организатором и добрым человеком», — сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Жорова.
В последние годы Анатолий Степанович боролся с онкологическим заболеванием. Причиной же смерти стал инсульт, сообщила Казинформу супруга Гурского.
«Сейчас мы решаем, когда проводить (его) в последний путь. Возможно, в понедельник. Точно станет известно вечером», — сказала Галина Гурская по телефону.
Гурский Анатолий Степанович родился 28 декабря 1944 года в
Трудовую жизнь начал в
В начале марта 1996 г. распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года возглавлял республиканскую газету «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им. Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года — в
Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т.ч. и по разработке первого Закона о СМИ), Госкомиссии по проведению Года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве. Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт"-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны. Автор и составитель свыше десяти журналистских,