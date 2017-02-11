Ушел из жизни почетный журналист Казахстана Анатолий Гурский

«Сегодня утром ушёл из жизни известный казахстанский журналист, профессионал своего дела, являвшийся образцом и учителем для молодого поколения мастеров пера Анатолий Степанович Гурский. В своё время был президентом газеты “Казахстанская правда”. Он был светлым человеком, талантливым руководителем, умелым организатором и добрым человеком», — сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Жорова.

«Сейчас мы решаем, когда проводить (его) в последний путь. Возможно, в понедельник. Точно станет известно вечером», — сказала Галина Гурская по телефону.

Гурский Анатолий Степанович родился 28 декабря 1944 года в Северо-Казахстанской области. Получил экономическое и высшее филологическое образование. Почетный журналист Казахстана, кандидат Интернационального (Международного) Союза писателей и член Российского Союза писателей. «За вклад в литературу» удостоен престижной награды ЮНЕСКО и Интернационального Союза писателей — Международной медали им. Адама Мицкевича.

Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года — на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и облгазет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года — главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана».

В начале марта 1996 г. распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года возглавлял республиканскую газету «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им. Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года — в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев — наш лидер!».