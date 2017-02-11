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14:29 (мск), источник: Kazinform

Ушел из жизни почетный журналист Казахстана Анатолий Гурский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На 73 году жизни скончался известный казахстанский журналист Анатолий Гурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня утром ушёл из жизни известный казахстанский журналист, профессионал своего дела, являвшийся образцом и учителем для молодого поколения мастеров пера Анатолий Степанович Гурский. В своё время был президентом газеты “Казахстанская правда”. Он был светлым человеком, талантливым руководителем, умелым организатором и добрым человеком», — сообщила на своей странице в Facebook журналист Юлия Жорова.

В последние годы Анатолий Степанович боролся с онкологическим заболеванием. Причиной же смерти стал инсульт, сообщила Казинформу супруга Гурского.

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«Сейчас мы решаем, когда проводить (его) в последний путь. Возможно, в понедельник. Точно станет известно вечером», — сказала Галина Гурская по телефону.

Гурский Анатолий Степанович родился 28 декабря 1944 года в Северо-Казахстанской области. Получил экономическое и высшее филологическое образование. Почетный журналист Казахстана, кандидат Интернационального (Международного) Союза писателей и член Российского Союза писателей. «За вклад в литературу» удостоен престижной награды ЮНЕСКО и Интернационального Союза писателей — Международной медали им. Адама Мицкевича.

Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года — на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и облгазет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года — главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана».

В начале марта 1996 г. распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года возглавлял республиканскую газету «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им. Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года — в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев — наш лидер!».

Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т.ч. и по разработке первого Закона о СМИ), Госкомиссии по проведению Года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве. Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт"-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны. Автор и составитель свыше десяти журналистских, историко-политических и художественных книг. Его личный архив насчитывает более 3500 газетно-журнальных публикаций всех жанров и тематик, отдельные из этих работ расходились разовым тиражом до 25 млн. экземпляров. В 1996 — 1997 гг. Анатолий Степанович трудился в Казинформе, носившем в те годы название КазТАГ, а затем КазААГ. Международное информационное агентство «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Гурского.

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