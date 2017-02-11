Молдова может оказаться в зоне поражения катастрофического взрыва.

Об этом предупреждали еще советские ученые, чьи выводы в наши дни оказались актуальны в связи с планами Украины по строительству шести ГЭС в верховьях Днестра, — рассказала радиостудии Sputnik Молдова доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии АНМ Елена Зубкова.

«По проектам, которые были сделаны в советское время, уменьшение стока воды в Черное море приведет к глобальной катастрофе. Мы все знаем, что на дне Черного моря находится сероводород. Если вы читали, непонятные явления происходили в Черном море, когда сероводород поднимался до уровня 30−40 метров под поверхностью вместо 220. Так вот, ученые в последнее время предупреждали, что если сток реки уменьшится в десятки раз, то мы будем иметь катастрофу. Если этот слой поднимется наверх, то в радиусе 300 километров живых существ не останется», — рассказала Елена Зубкова.

Ученый считает, что общественность отреагирует на угрозу и описанная апокалиптическая картина останется на бумаге. Однако, собеседница добавила, что дальнейшее развитие событий в устье Днестра зависит от планов Украины по строительству на реке шести новых ГЭС.

«Если Украина планирует построить еще шесть станций величиной как наша Дубоссарская, то мы вообще без воды останемся, а потом — что Бог даст», — заключила собеседница.

Максимальная глубина Черного моря составляет чуть больше двух километров. При этом, толщина слоя так называемой чистой воды, в которой сосредоточена жизнь, составляет всего 100 метров. Поверхностный слой черноморской воды преимущественно речного происхождения, то есть, его уровень поддерживается за счет притока речной воды. Под этим слоем располагается жидкая линза «мертвой» воды, заполненной ядовитым и взрывоопасным газом с отвратительным запахом тухлых яиц.

Еще в 1890 году ученые выяснили, что лишь 10% Черного моря заполнено чистой водой и коло 90% — сероводородом. По мнению специалистов, взрыв всего сероводорода может быть сравним со встречей Земли с астероидом, имеющим массу вдвое меньше Луны.