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14:38 (мск), источник: ТАСС

Суд присяжных в Севастополе начнет работать с 2018 года

Как сообщили в Севастопольском городском суде, средства на создание судов присяжных уже выделены.

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Суд присяжных в Севастопольском городском суде начнет работать с 1 января 2018 года, а с 1 июня суды присяжных появятся и в четырех районных судах города, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Севастопольского городского суда София Яковенко.

«С 1 января 2018 года в Севастополе, а также в Крыму начнет работать суд присяжных, с этой даты суд присяжных должен появиться в Севастопольском городском суде и Верховном суде Крыма, а с 1 июня 2018 года — во всех районных судах РФ, в том числе и в четырех севастопольских районных судах начнут действовать суды присяжных», — сказала Яковенко, добавив, что средства на создание судов присяжных уже выделены.

По ее словам, в минувшую пятницу, 10 февраля, был утвержден график по внедрению института присяжных в Севастополе, которым, в частности, предусмотрена разъяснительная работа с гражданами, включающая в себя и анкетирование. Кроме того, в судах планируется создание специальных совещательных комнат, где присяжные будут принимать решения.

Яковенко пояснила, что, согласно закону, по ходатайству подсудимого суд присяжных рассматривает уголовные дела о преступлениях, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы.

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